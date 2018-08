VUČIĆ ODGOVORIO BRITANSKOM AMBASADORU KIFU: Kaže da promena granica može izazvati probleme?! Pitam ga ja onda što ih je menjao još 2008. godine?

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo se danas u Alpbahu na poruku ambasadora Velike Britanije Denisa Kifa da "promene granica mogu izazvati probleme", upitavši diplomatu "zašto su onda menjane još 2008. godine".

foto: Printscreen/Pink

"Hoće da odgovori na to pitanje? Evo ja ga pitam, pošto to nosi sa sobom i rizik i cenu. Što ste urušavali Srbiju 1999. godine? Za to ćete naći opravdanje u humanitarnoj katastrofi... Svakih 10 godina, kad vama odgovara, možete da menjate granicu, a kad bi neko drugi koga se to tiče nešto pokušao da uradi mimo vašeg znanja, onda - "platićete cenu i biće visok rizik". Koji viši rizik ako dogovora ne bude?

Mi pričamo o zamrznutom konfliktu, a da li vi razumete da suštinski zamrznutog konflikta nema? Tu svi samo čekaju kad će da udare drugu stranu. Hoćete da idemo u ratove, sukobe? Ja neću", poručio je Vučić iz Austrije na marginama Evropskog foruma.

foto: Fonet/Nenad Đorđević

Predsednik Srbije je, takođe, dodao da želi da veruje "da je ambasador Kif imao dobru nameru".

foto: Printscreen/TV Pink

"Čekam odgovore. Što su priznali nezavisnost Kosova uprkos Rezoluciji 1244? Kažu - to je "sui generis" slučaj. Nema suviše logike. A da li je Britanija mnogo snažnija sila od nas, u to nema nikakve sumnje", zaključio je Vučić.

(Kurir.rs/Foto: Dragan Kadić, EPA/Koča Sulejmanović)

Kurir

Autor: Kurir