ŠEŠELJ ŠOKIRAO PREDLOGOM ZA REŠENJE KOSOVSKOG PITANJA: Prvo referendum u svih 12 srpskih opština, a onda Štrpce u Preševo, Preševo u Štrpce!

Predsednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj poručio je danas da je njegov predlog za rešenje kosovskog pitanja " referendum u svih 12 opština sa većinski srpskim stanovništvom".

I mada ističe da nije neposredno uključen u dijalog Beograda i Prištine, lider radikala naglašava da je njegova dužnost, kao nekoga ko se bavi politikom, da narodu izlaže i predlaže svoju viziju potencijalnih rešenja.

"Hitno bih inicirao da se narod tamo izjasni da li je za ostanak u Srbiji ili za neku drugu varijantu. A kada se to desi, onda se ima čvrst argument u rukama - evo, 12 opština hoće da ostane u Srbiji, hajmo dalje da razgovaramo, možemo i neka kompromisna rešenja. Ne dolazi u obzir da mi kažemo: "Uzimamo sever Kosova, a dajemo Preševsku dolinu." To je glupost, dajemo svoje za svoje", izričit je bio Šešelj u jutarnjem programu Pinka.

On je apelovao na Srbe sa KiM da ga ne shvate pogrešno, jer njegova ideja, kako je podvukao, samo predstavlja mogućnost unošenja novog elementa u pregovore.

"Najlakše je Štrpce izolovati, jer je najdalje. Hajmo da razmenimo stanovništvo dve opštine. Albanci iz Preševa u Štrpce, a Štrpci u Preševo. To je civilizovana razmena stanovništva koju bi dogovorili Srbi i Albanci ako im tako odgovara. Albanci bi tamo dobili stabilniju vlast, a nama je značajno da u jednoj pograničnoj opštini živi srpsko stanovništvo, a ne stanovništvo jedne nacionalne manjine koja je u principu neprijateljski orijentisana prema Srbiji.

Ne postoji varijanta, ni u vreme sadašnjeg ni u vreme budućih režima, da Srbija tako olako pristane na odvajanje Kosova i prizna nezavisnost, od toga nema ništa. A ako mi ovo postignemo sa Albancima, neka onda oni vide sa velikim silama kako će ih uključiti u EU, UN, hoće li Rusija ili Kina za to glasati, to se nas onda ne tiče. Naše je da Srbija zadrži kontrolu u opštinama u kojima su Srbi većina", nastavlja on.

Šešelj je u nastavku naglasio i da je "opozicija na patriotskim pozicijama", te se SRS "ne sme mešati" sa, kako je opisao, "izdajničkim sektorom".

"Zamrznut konflikt je održiv, ali ne zna se na koje vreme. Ja se nadam da ćemo doći u stiuaciju da povratimo i ono što je srpsko u Albaniji. S druge strane, veliki deo stanovništva severne Albanije su poalbašeni Srbi, mnoge porodice još čuvaju uspomenu na to. To je ono što ja želim i što je dugoročna namera, pa ako se ukažu istorijske okolnosti, a ja budem u poziciji i odlučujem, iskoristiću ih. Odlučio sam da se bavim politikom još najmanje 20 godina, to je izazvalo zgražavanje, a ide mi dobro, pun sam energije, niko od mlađih ne može sa mnom da izađe na kraj, gazim sve pred sobom, pa zašto bih oklevao? Ali pitanje je hoće li me narod. Nije me hteo na prošlim izborima, možda će me hteti na sledećim, moje je da ubedim narod da ima razloga da glasa za SRS. Ako ne budem ubedljiv, sam ću snositi posledice", zaključio je lider radikala.

