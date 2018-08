SLOBINA SMRT JE SPASLA SRBIJU! UČINIO NAM JE USLUGU ŠTO JE UMRO! Advokat otkrio da Miloševića nisu otrovali u Hagu, a evo i zašto to tvrdi

Slobodan Milošević, bivši predsednik SRJ i Srbije, nije otrovan u Hagu, kako to neki tvrde, već je 2006. umro od srčanog udara koji je usledio nakon što je obavešten da neće biti lečen u Rusiji, kaže za Kurir advokat Borivoje Borović!

foto: Marina Lopičić

On tvrdi da teorije o trovanju Miloševića u zatvoru nisu tačne jer je Hagu on bio potreban živ kako bi ostvarili svoju nameru i osudili ga za genocid.



- Smatram da je Milošević učinio najveću uslugu srpskom narodu kada je umro, pa nemamo osuđujuću presudu za genocid, što bi jako opteretilo ceo srpski narod - započinje priču Borojević.



Navodi da je tog 11. marta 2006. godine, kada je Milošević preminuo, bio u Hagu.

Zavaravali Miloševića



- Šetao sam Sheveningenom sa Zdenkom Tomanovićem, pravnim savetnikom Miloševića. Oko dva sata smo šetali, analizirali neke predmete i on mi je saopštio da je upravo to jutro Slobodan Milošević dobio vest da neće biti lečen u Rusiji. Bio je, inače, zavaravan od nekih profesora beogradskog Pravnog fakulteta da će oni nekako da mu omoguće da iz Haga bude prebačen u Rusiju. Čak je zvanično bila poslata molba, odbijena je, pisana je žalba i Milošević je tog dana dobio taj negativan odgovor. I zbog toga je dobio srčani udar - tvrdi Borović.



On objašnjava i zašto su naknadne priče da je ekspredsednik ubijen netačne:

- Potvrđujem da je tačno ovo što govorim zato što sam tog jutra kada je preminuo bio u Haškom sudu. Gledao sam kako haški tužioci po stepeništu maltene plaču od nesreće što nisu zgrabili osuđujuću presudu protiv Miloševića pošto je umro. To je istina i to je istorijska činjenica.

Pismo Lavrovu

Upravo je advokat Zdenko Tomanović nedavno otvorio dušu i otkrio da ga je, dan pre nego što je u ćeliji pronađen mrtav, Milošević zamolio da njegovo rukom napisano pismo odnese u rusku ambasadu sa zahtevom da se ono preda ruskom ministru Sergeju Lavrovu.

foto: Marina Lopičić

- U tom pismu se žalio da ga u Tribunalu truju i tražio da ga Rusija spase i zaštiti. Ja sam odmah predao to pismo u ruskoj ambasadi, a prijem tog pisma je kasnije potvrdio i Lavrov. Dan kasnije, Milošević je pronađen mrtav - ispričao je Tomanović.

Biljana Bojić/Foto:Profimedia





Teorije zavere

Beli prah, pogrešni lekovi... Miloševićeve partijske kolege iz SPS i lekari proteklih godina u javnosti su iznosili tvrdnje da je on u Sheveningenu neadekvatno lečen, pa čak i trovan. Tako je navođeno da su mu davani pogrešni lekovi i da je u njegovoj krvi nađen "rifampicin", koji neutrališe dejstvo lekova za regulaciju krvnog pritiska. Lider SRS Vojislav Šešelj je pričao o sumnjama Miloševića da ga truju, te da mu je jednom pokazao kako se na dnu čaše u koju je sipao flaširanu vodu taloži neki beli prah. Na poslednjem suđenju Milošević se žalio da mu je "glava teška pola tone", ali izostala je reakcija lekara.

Brojke

12 godina prošlo od smrti Miloševića

5 godina Milošević proveo u Hagu



Činjenice

Milošević neosuđen

- postao prvi predsednik Srbije decembra 1990.

- predsednika SRJ od 25. jula 1997. do 5. oktobra 2000.

- uhapšen u Beogradu 1. aprila 2001.

- 28. jula 2001. izručen Haškom tribunalu

- optuživan za genocid, ratne zločine u BiH, Hrvatskoj i Kosovu tokom devedesetih

- preminuo 11. marta 2006.

- proces u Hagu obustavljen 14. marta 2006.

Kurir

Autor: Kurir