NUDIO SAM SLOBU ZA KOSOVO, KOŠTUNICA JE SVE POKVARIO! Bivši diplomata otkrio jednu od najvećih političkih tajni Srbije

Milan St. Protić, nekadašnji ambasador SRJ u SAD, tvrdi da je Srbija imala veliku šansu da sa izručenjem Slobodana Miloševića Haškom tribunalu reši i kosovsko pitanje!

Jedan od prvaka DOS otkriva da je ovakva trampa mogla da se svojevremeno isposluje sa Džordžom Bušom, tada novim američkim predsednikom, ali da je tadašnji predsednik SRJ Vojislav Koštunica odmah odbacio tu ideju.

Medeni mesec

- Bila je šansa 2001. da se dogovorimo sa američkom administracijom koja nas nije bombardovala, bilo je tih nekoliko meseci medenog meseca da se nešto uradi s Bušom i Pauelom (Kolin Pauel, tadašnji državni sekretar). Moja ideja se zasnivala na tome da za izručenje Miloševića dobijemo sporazum o Kosovu. I smatrao sam da je to moralno opravdano zato što je on bio odgovoran za Kosovo. Predlagao sam čak da odemo kod Miloševića u zatvor i da mu kažemo otvoreno da on ide u Hag da bismo rešili problem Kosova - ispričao je Protić u intervjuu za Nedeljnik.

Kako kaže, Koštunica je bio protiv, a premijer Zoran Đinđić nepoverljiv.

- Moj stav nije prihvaćen, kod Koštunice nikako, a Đinđić je bio skeptičan, on nije razumeo Amerikance, ni suštinu i dubinu promene nakon dolaska republikanaca na vlast. Posle nekoliko meseci došao je 11. septembar i sve je otišlo dođavola, jer su se SAD uzdrmale u samom temelju - objasnio je bivši ambasador.

Greške DOS

On ocenjuje da ni Đinđić ne bi uspeo nešto da uradi po pitanju Kosova, a glavna greška DOS je, kako kaže, to što je preuzeo odgovornost za propalu Miloševićevu politiku.

- Nisam ja toliko veliki optimista da bi Đinđić nešto uradio. Nama su već tada bile vezane ruke pozicijom koju smo nasledili od Miloševića... Mi smo posle 5. oktobra patili od ozbiljne aljkavosti, neozbiljnosti, neutemeljenosti. I otuda je proizašla naivna politika koju je oličavao Koštunica, ali nismo se tome odlučno suprotstavili, da se ne nastavi argumentima Miloševićeve politike - kazao je Protić.



Ocenio je i da je Milošević zakucao poslednji ekser u kovčeg nezavisnog Kosova time što je oružanim sredstvima pokušao da rešava pitanje raspada Jugoslavije.

Kao Turci i Grci Razmena srpskog i

albanskog stanovništva Milan St. Protić smatra da je razmena stanovništva najbolje rešenje za KiM. - Da Srbi s Kosova pređu u Srbiju, a da Albanci iz Preševske doline odu na Kosovo. Pod uslovom da se obezbedi eksteritorijalnost naših verskih svetinja na Kosovu, s pravom i obavezom Srbije da ih finansira... Grci i Turci razmenili su 2,5 miliona ljudi, a ovde je reč o ukupno 150.000 Srba i Albanaca... I ako uz to, a ja mislim da možemo, dobijemo punopravno članstvo EU, da izdejstvujemo finansijske mogućnosti da Srbija najzad stane na noge - objašnjava on.

Zoran Živković

Nismo trgovali s Miloševićem Bivši premijer Zoran Živković kaže za Kurir da organi DOS nikad nisu razmatrali mogućnost da se izručenje Miloševića veže za rešavanje kosovskog problema. foto: Ana Paunković - Možda je to bila Protićeva lična ideja, koja je bila potpuno neostvariva. Isporučivanje Miloševića Hagu nije bilo predmet ove ili one trgovine, već međunarodna obaveza koju je upravo Milošević uveo u Srbiju. On je prethodno isporučivao državljane Srbije u Hag. Naravno da je Amerikancima potpuno besmisleno da mere značaj koji za njih ima Kosovo i bezvrednost jednog Miloševića koji je pobeđen na izborima.

