JADRANKA JOKSIMOVIĆ: Vučić pokazao državništvo, brigu o ljudima i miru

BEOGRAD - Dvodnevnim boravkom na Kosmetu predsednik Srbije Aleksandar Vučić poslao je nedvosmislenu i značajnu poruku, i to u jednom komplikovanom trenutku kada iz Prištine stižu veoma razgovetno negativne i snažno preteće poruke, a iz međunarodne javnosti dosta nerazgovetne poruke podrške nastojanjima da se dijalogom dođe do nekih novih, fleksibilnih rešenja, ocenila je danas srpska ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović.

Ona je rekla da "Priština pokazuje veliki kapacitet za pretnje nasiljem i pozivanje na sopstvenu suverenost, ali nikakav kapacitet za mirni dijalog a kamoli za ispunjavanje preuzetih obaveza, posebno na međunarodnom planu".

"Samo istinski suverene države, kao što je Srbija, mogu i u stanju su da izvršavaju svoje od ranije preuzete obaveze, i kada nismo najsrećniji njihovim sadržajem", rekla je Joksimovićeva.

Ona je ocenila da je "dijalog posredovan Briselom načet onog trenutka kada Priština nije ispunila svoje obaveze o formiranju Zajednice srpskih opština (ZSO) do 4.avgusta, a EU nije obezbedila da se obećano sprovede".

"Na sve to, pokazuje se da međunarodna uprava na Kosovu nije uspela da unese ni seme demokratije u privremene institucije Prištine s kojom EU ima ugovorni odnos, jer, koliko znam, Sporazum o stabilizaciji nije suspendovan između EU i Kosova sa zvezdicom", rekla je ministraka.

Ona je upitala i "ko to ima pravu vlast na tzv. Kosovu, ako vlada Prištine saopštava da ne moze da obezbedi sigurnost i prava građana koji u Banji zive, na teritoriji Kosova, i otkazuju posetu svom ključnom sagovorniku u dijalogu Beograda i Prištine?"

Joksimovićeva je podsetila i da je "Vučić i posle nedopustivih pretnji iz Prištine, ipak otišao u petak u Brisel, a evo pod kakvim je uslovima koje kreiraju OVK veterani, koji su danas politička elita, otišao i na KiM".

"Naravno, svi se u Evropi sad bave sobom i spremaju se za predstojeće evropske izbore, pa im nismo u fokusu, ali ne smeju se zatvarati oči pred ovakvom retorikom i postupcima Prištine. Poruke koje stižu o nepromenjlivosti granica su u redu, ako bi se mislilo na to da se granice koriguju, ali naravno da je neprihvatljivo menjati ih silom", dodala je ministarka.

Prema njenim rečima, ovde se, međutim, radi o jednom mogućem predlogu da, ako se dogovorom obe strane dođe do nekih rešenja, onda nema prepreka ni po diplomatskom istorijskom obrascu a ni po međunarodnom pravu".

"Uz sve to, nisam sigurna da, kada pričamo o granicama, pričamo sa istom percepcijom, baš po međunarodnom pravu. Ali, po reakcijama iz Prištine, oni nisu spremni da razgovaraju ni o čemu, a ni uspostavljanje ZSO ne sprovode.

Utoliko mi treba da istrajemo u odlučnosti, ozbiljnosti , mirnoj retorici i jasnim pozicijama, i zato je važno da i na unutrašnjem planu podržimo predsednika Srbije, jer radi dobru stvar za Srbiju", rekla je Joksimovićeva.

Ona je istakla da je Vučić posetom Kosovu poslao "nedvosmislenu i značajnu poruku", i to na tri adrese.

"Najpre, a rekla bih da je ta i najvažnija, Srbima koji zive na KiM. Predočio im je s punom državničkom i moralnom odgovornošću, pod uslovima nasilja i pretnji albanske OVK elite, i bez bilo kakvih kalkulacija i potrebe da iz boravka u Pokrajini politički profitira, da će Srbija na različite načine podržati njihov opstanak i napredak na KiM", rekla je Joksimovićeva.

"Kroz dijalog kao najprihvatljiviji miran način, pomoći ćemo da se izbore s problemima s kojima se, na dnevnom nivou, suočavaju - od političkih i bezbednosnih do ekonomskih i egzistencijalnih. Potvrdio je to i čvrstom rešenošću da se postigne dogovor - ma kako se to često činilo nemogućm, ali i najavom novih investicija i značajnim ulaganjima u sredine u kojima žive Srbi", dodala je ministarka.

"Druga adresa", prema njenim rečima, jeste Pristina.

"Vučić Albancima salje poruku mira, koju oni nisu danas shvatili i prihvatili. Vučić im je poslao i poruku o spremnosti i opredeljenosti da se do raspleta kosovskog problema dođe dijalogom i kompromisom, modelima rešavanja sporova prihvatljivijim od bilo kog sukoba koji nije verbalan", rekla je Jadranka Joksimović.

I konacno, istakla je, "posetom Pokrajini, predsednik je saopštio međunarodnoj zajednici, prvenstveno EU - kao garantu i odgovornoj za primenu sporazuma Beograda i Prištine, da Srbija kao suverena i odgovorma evropska država na putu ka članstvu u EU, svojim ponašanjem pokazuje da doprinosi evropskoj bezbednosti i stabilnosti u regionu, i da štiti državne i nacionalne interese na evropski i demokratski način, ali dosledno i odlučno".

"Državništvo zahteva odgovornu brigu za razvoj i unapređenje uslova života svakog pojedninca. Zbog toga je državništvo teško ali nije neizvodljivo, što je predsednik još jednom pokazao odlučno rešen da njime doprinese dobrobiti svakog pojedinca, jer je to jedino stvarni uslov i cilj trajnog i održivog mira i izvodljivosti opstanka Srbije ali i cele Evrope", zaključila je ministarka Joksimović.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir

Autor: Kurir