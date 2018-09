VUČIĆ O POGIBIJI 2 RADNIKA NA GRADILIŠTU: Porodicama saučešće! Opozicijo, ne pravite političke poene na tragediji običnih ljudi!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je pogibija dva radnika na gradilištu Beograda na vodi velika tragedija za njihove porodice i da je obema porodicama izrazio najiskrenije saučešće, a opoziciji poručio da se na tragediji običnih ljudi ne prave politički poeni.

"Najdublje saučešće porodicama nastradalih na gradilištu, obema porodicama sam uputio izraze saučešća i ne znam šta imate da dodate tome. To je život, to su stvari koje se dešavaju i nadam se da, ako postoji odgovornost, da ja ne spadam u one koje će da progone, već da će nadležni organi to da ispitaju, ali to je velika tragedija za njihove porodice i to je sve", rekao je Vučić.

Na pitanje kako komentariše kampanju opozicije protiv njega tim povodom, on kaže: "Ovi drugi, koji misle da izvuku neku političku korist iz tragedije običnih ljudi, njima na ovako važnom mestu ne mogu da pridajem posebnu važnost. Oni najbolje o sebi govore".

Jesu li to oni isti ljudi koji su hvalili ubistvo, koji su jednu ženu nazvali babom praveći od nje heroja, a onda meni prebacivali što sam im na to odgovorio, upitao je Vučić.

Kurir.rs

Kurir

Autor: Kurir