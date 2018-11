VUČIĆ O HARADINAJU: Nije on prvi u redu koji bi da ruši vlast u Srbiji!

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je povodom izjave premijera privremenih prištinskih institucija, Ramuša Haradinaja, da će rušiti vlast u Beogradu, kazao da on nije jedini koji bi to radio valjda zbog interesa Albanaca, a neki drugi bi, kaže, to radili zbog svojih ličnih interesa - para.

Istakao je, međutim, da lično nikada nije bio fasciniran ulicom, ali da svi oni imaju istu želju, previđajući da o vlasti u Srbiji odlučuje narod, građani na izborima.

Vučić je u izjavi za TV Pink rekao da je za njega neverovatno da ti ljudi imaju obraza da se bave politikom, a uzeli su, kaže, preko svoje četiri kompanije 300 miliona u četiri godine.

Upitao je i šta bi njemu narod uradio da je uzeo 30 miliona, a ne 300 miliona evra u četiri godine.

"Ljudi - neki su vam uzeli 300 miliona evra za četiri godine svoje vladavine.To je Dragan Djilas. A neću ni da pričam o ovome što se sada vuče po američkim sudovima od koga je dobijao, od kojih lopova i kakve pare, kad je koga upoznavao..." dodao je Vučić.

Podsetio je i da kada su bili protesti niti je koga primio, niti sa kim razgovarao uz poruku da je ovo demokratska zemlja da svako može da protestuje, da drži dijetu, da kupuje šta hoće, da radi šta hoćer sve dok ne ugrožava druge ljude.

"Ovo je zemlja slobodna, demokratska , radite šta hoćete - a ja vama da odgovaram, da postavljam vaše ljude za premijere,ovako nedogovorne i neozbiljne koji bi glasali za Kososvo u Inmterpolu, pre nego što imamo rešeno bilo šta sa Prištinom, za mene je veoma neodgovorno.

A to što se tiče rušenja, poručio je Vučić, imaće priliku da se pokažu za godinu dana na izborima.

