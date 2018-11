POTRESNA ISPOVEST KOMŠIJE UHAPŠENOG NEDELJKA SPASOJEVIĆA: ROSU mi je upao u kuću, nabili su mi cev puške u grlo i rekli NE MRDAJ! Samo sam čuo Nedeljko kako me doziva u pomoć...

Radomir Perić, komšija uhapšenog Nedeljka Spasojevića, uznemireno za Kurir priča detalje jutrošnjeg brutalnog upada jedinice ROSU u njihove kuće.

Kako kaže, bio je budan rano jutros, oko 5 časova, kada je odjednom njegovo dvorište bilo puno kosovskih specijalaca koji su mu lupali na vrata.

"Otvorio sam, uperili su pušku u mene i rekli: "Ruke uvis!" Jedan je cev puške stavio meni na grlo, njih nekoliko je ušlo u kuću, pitali me koga ima i rekli da ne mrdam. Odgovorio sam da je tu samo bolesna supruga, pregledali su mi kuću, pa otišli i rekli da ne izlazimo. Iz kuće Spasojevića čula se vriska ćerki i žene, bio sam u kući, čuo Nedeljka dok su ga odvodili kako me doziva, pokušava nešto da mi kaže, verovatno da mu pazim na porodicu, ali nije uspeo, duša me boli zbog toga", rekao je Perić za Kurir.

(Kurir.rs/Z. Šaponjić)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir