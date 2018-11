MINISTAR LONČAR: Pacijenti na Kosovu ne mogu da prežive ako nema hrane i lekova

BEOGRAD - U Zdravstvenom centru u Kosovskoj Mitrovici trenutno je na lečenju 350 pacijenata i oni ne mogu da prežive ukoliko nema lekova, kiseonika, hrane, upozorio je ministar zdravlja Zlatibor Lončar.

On je gostujući na TV Pink ocenio i da su Srbima na KIM ugrožena osnovna ljudska prava, a to su pravo na život, na lečenje, na hranu. Lončar se upitao gde su sada sve one humanitarne organizacije i Lekari bez granica koji su svakodnevno dolazili kod njega da se raspituju da li će biti vakcina i lekova za migrante.

"Naravno da je Srbija sve to obezbedila za migrante. Država Srbija i sada je kupila sve sto je neophodno za lečenje pacijenata na KiM, ne tražimo da nam iko ništa pokloni. Nama treba samo neko da nam pomogne da se to dostavi",

rekao je ministar.

Istakao je da ne može da shvati da sada nikoga ne interesuje, ni Lekare bez granica, ni Svetsku zdravstvenu organizaciju (SZO), da li će deca na KiM biti vakcinisana, da li će biti kiseonika, lekova.

Lončar kaže da ima najavu da će danas dobiti pismo od predstavnika SZO, i to je jedina reakcije koja je usledila sa njihove strane.

Dodao je da nije tačna izjava kosovskog premijera Ramuša Haradinaja da ima dovoljno lekova na severu Kosmeta, jer ceo svet zna da "nije pustio da uđe na KiM nijedan kamion s lekovima" i da čak mesec dana Pristina nije dala dozvolu da uđe kiseonik na KiM.

Ministar kaže da se u narednom periodu mogu očekivati nestašice kiseonika, terapije koja ima kratak rok trajanja, biće samo lekova koji imaju duži rok trajanja i koje apoteke i zdravstvene ustanove na KiM imaju na zalihama.

On je još rekao da mu nije jasno zasto je toliki problem za EU da formira neutralnu komisiju koja će na administrativnim prelazima da kontrolise robu i da kaže šta je to što mora da prođe i što prolazi čak i u područjima u svetu gde se vode ratovi - vakcine, kiseonik, lekovi.

"Mi ne možemo da dobijemo ni to. Mi ne tražimo ništa osim da nam pomognu da lekovi stignu do pacijenata", naglasio je Lončar.

Za današnji protest zdravstvenih radnika u Kosovskoj Mitrovici rekao je da je važno da se čuje i njihov glas, jer nije lako danas biti lekar u Mitrovici kada imate pacijenta, a treba da mu kažete da nemate čim da ga lečite.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Dragana Udovičić)

Kurir

Autor: Kurir