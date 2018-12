KOALICIJA ZA NADZOR JAVNIH FINANSIJA OPTUŽUJE Vuk koristio funkciju u UN za lično bogaćenje! 333.333 dolara dobio od kineske kompanije CEFC!

Posle izjave Vuka Jeremića, lidera NS, u sudu u Njojorku da je dobio 333.333 dolara od kineske kompanije CEFC da bi povezao njenog čelnika Patrika Hoa sa svetskim političarima, jasno je da je on funkciju šefa diplomatije, kao i predsedavajućeg GS UN, koristio radi ostvarivanja ličnih interesa, ocenjuju sagovornici Kurira.

Jeremić je na sudu kazao da je po isteku mandata predsednika Generalne skupštine UN (septembar 2013) potpisao konsultantski ugovor sa CEFC vredan 333.333 dolara godišnje da bi povezao Hoa i CEFC sa ljudima kao što su Idris Debi, predsednik Čada, i Sem Kutesa, bivši šef diplomatije Ugande, ali i da je pomogao ovoj kineskoj kompaniji da obezbedi velike poslove u Aziji, Evropi i na Bliskom istoku.

U jednom od mejlova, kako je navedeno na suđenju, Ho je napisao Jeremiću da CEFC želi da uđe u naftnu industriju u Čadu i da im treba "naklonost šefa". Jeremić je odgovorio da ne poznaje lično Debija, ali je povezao Hoa i bivšeg ministra spoljnih poslova Senegala Šeika Tidijana Gadija, koji je imao dobre veze s nekoliko afričkih predsednika.

Dragan Dobrašinović iz Koalicije za nadzor javnih finansija kaže da su građani Srbije posle ovog suđenja saznali da je Jeremić koristio javnu funkciju za ostvarivanje ličnih interesa.

- Skandalozno je što je Jeremić koristio javnu funkciju, na koju ga je delegirala Srbija, radi ostvarivanja ličnih interesa. Postavlja se pitanje šta su onda bili njegovi prioriteti - zastupanje interesa države ili njegovi lični? Da se vratimo korak nazad - on je bio šef diplomatije i imao je brojne posete afričkim i azijskim zemljama, navodno u cilju jačanja međunarodnog ugleda Srbije i sprečavanja priznanja Kosova. A na šta se to svelo? Ogroman broj priznanja, nikakvo poboljšanje položaja Srbije, a finansijske apanaže koje je dobijao od onih s kojima je u to vreme sarađivao - kaže Dobrašinović i dodaje:



- Drugo, kojim on to znanjima i kapacitetima raspolaže da bi bio konsultant s milionskim honorarima. On je to dužan da objasni srpskoj javnosti.

Isto tvrdi i politički analitičar Branko Radun.

- Jeremić je, po tome kako je rečeno na sudu, koristio javnu funkciju za ostvarivanje ličnih interesa - kaže Radun i navodi još:



- Veliki je problem, pošto je on i predsednik stranke, što dobija novac iz inostranstva. Uvek ostaje da visi u vazduhu da li je to uticaj na političku scenu Srbije? U modernim zapadnim demokratijama vi ne možete da dobijate novac iz inostranstva.

