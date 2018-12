EKSKLUZIVNO! ISPOVEST SRBOLJUBA MICKIĆA KOJI JE ODBIO DA PRETUČE ČELNICU DVERI Boško Obradović mi je naredio: Prebij Jelenu i postaćeš poslanik! Dobio sam adresu, ali nisam mogao da je bijem, imam žensku decu! (KURIR TV)

Ja sam u prvi mah rekao da hoću da prebijem Jelenu Đorđević, nisam znao šta da kažem drugo, dobio sam adresu i otišao sam do Niša, otkriva Srboljub Mickić

Nakon što je bivša čelnica Dveri iz Niša Jelena Đorđević otkrila da je njeno prebijanje organizovao lično lider pokreta Dveri, Kurir je došao i do Srboljuba Mickića - čoveka koji je, po sopstvenom priznanju, trebalo da je fizički napadne. Mickić, inače član Glavnog odbora pokreta Dveri, a jedno vreme i član Obradovićevog ličnog obezbeđenja, tvrdi da je od Boška Obradovića dobio detaljne instrukcije za prebijanje Đorđevićeve.

- Jelenu sam znao sa sastanaka Dveri. Kad je Boško čuo da ona hoće da da ostavku i da zadrži svoj mandat, rekao je da moramo da suzbijemo takvo ponašanje. Mene su "obrađivali" da se sa izdajnicima na određeni način razračunam, i da to mora da se uradi pa makar i fizički. Boško Obradović mi je bukvalno naložio: "Jelena Đorđević treba da dobije batine", predsednik Izvršnog odbora Aleksandar Tanasković mi je dao detaljnije podatke gde Jelena živi - započinje priču Mickić.

Kao nagradu, dodaje, obećali su mi bolje uslove i poziciju u stranci, ali i, kako je rekao, "prolazno mesto u parlamentu".



- Bio sam u nebranom grožđu. Ja sam u prvi mah njima rekao da hoću, nisam znao šta da im kažem drugo. Dobio sam adresu i otišao sam do Niša. Video sam gde Jelena živi... Iskreno da vam kažem, nisam mogao to da uradim, ni ja lično, ali ni da nekom drugom naložim. To mi je bilo krajnje neprihvatljivo. I ja imam dve ćerke - priča Mickić.

U to vreme se, dodaje, Jelena vraćala istim putem kući i imao je svakodnevno šansu da je napadne.



- Nisam zato ušao u politiku. Odustao sam, a to sam i saopštio Bošku, shvativši da me koristi. Nakon nekog vremena, Jelena i ja smo se slučajno sreli. Nisam mogao da ćutim, lakše mi je bilo da joj kažem. Ona je prva uvidela da Boško manipuliše ljudima i da nas je sve cedio - kaže Mickić.

Mučni razgovor

Jelena je plakala kad smo je pritiskali foto: FOTO KURIR Prvi razgovor s Jelenom nakon što je najavila izlazak iz stranke nije bio prijatan ni Mickiću, a kamoli Jeleni, kaže Mickić.

- Ispitivali smo je za uzroke, da li je neko uticao na nju. Vršili smo određeni pritisak, ali u granicama prihvatljivog. Ona se tada i zaplakala. Bilo joj je teško. Lomila se. Ni meni nije bilo prijatno, a kamoli njoj - seća se Mickić.

Pretnje porodici

S mužem smo obavili žustar razgovor

Pošto Jelenu nisu ubedili, Srboljub Mickić i Aleksandar Tanasković zakazali su sastanak s Jeleninim mužem, pokušavši da je preko njega ubede da vrati odbornički mandat. Tom prilikom su i njega zastrašivali.

- On je držao ženinu stranu, mi smo držali stranu stranke. Bio je to žustar razgovor, ali pretnje nisu bile konkretne, nego latentne. Rekli smo da ne znamo kako mogu da reaguju neki članovi, simpatizeri. Iz toga svako iole inteligentan može da zaključi šta to znači - ispričao je Mickić.

