VUČIĆ UŽIVO O NAJNOVIJIM POTEZIMA PRIŠTINE: Rezolucijom zatvaraju vrata dijalogu, idem na sednicu SB UN u Njujork da kažem istinu! Njihove zamke poput taksi izbegavaćemo i ubuduće

BEOGRAD - Naša najveća muka je Kosovo i Metohija, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u večerašnjem televizijskom gostovanju uživo.

Rekavši da je Priština večeras ispostavila nekakva tri uslova, on je u gostovanju na TV Prva kazao da je Priština večerašnjim usvajanjem rezolucije o dijalogu "želela da suštinski zatvori vrata dijalogu". Najavio je i da će prisustvovati sednici Saveta bezbednosti UN u ponedeljak u Njujorku.

Rezolucija Prištine, kaže predsednik, podrazumeva tri ključne stvari: da svaki dogovor mora da vodi punoj nezavisnoti Kosova, da nema promene granica, tj, da Kosovo mora biti priznato u okvirima sadašnjih granica, te da mora biti zadržana celovitost teritorije Kosova po unitarnom principu, što znači da neki delovi teritorije ne mogu da imaju autonomiju.

"Kompromis jedini spas za Srbiju, ali nismo mu ni blizu" Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je i da je kompromis sa Prištinom jedini spas za Srbiju, ali da ni blizu nismo nikakvom rešenju, niti se o njemu trenutno razgovara.

"Što će reći da su želeli da suštinski zatvore vrata svakom dijalogu. Ovim papirom su nedvosmisleno rekli 'mi hoćemo sve i po svaku cenu'", rekao je predsednik. Tobože spremni su na dijalog, kaže, ali je pitanje - o čemu posle ovoga što su izneli u rezoluciji.

On je, na pitanje voditelja šta je presek stanja, rekao da je to činjenica da Srbija u 2018. ima rast od 4, 5 odsto, i jedna je od najboljih evropskih zemlaja po tome, među pet -šest, da ima sufict u budžetu treću godinu za redom.

"Sve što radite je da ekonomija bude uspešnija i da ljudi žive bolje, ljudi su još siromašni, za 5 godina to ne možete da promenite ali možete da promenite trend", rekao je on.

Srbija ima najviše stranih direktnih investicija, otvara najviše fabrija, može da se pohvali ekonomskim rezultatima kakvim malo ko može. Ali, ostaje najveći problem Srbije, a to je problem Kosova i Metohije.

"Izbegavaćemo zamke i ubuduće"

Vučić se osvrnuo i na uvođenje taksi od strane Prištine za 100 odsto na proizvode iz centralne Srbije rekavši da su želeli da isprovociraju, ali da će Beograd da izbegava takve zamke i ubuduće.

"Takvu meru možete da uvedete u dva slučaja, jedan je da ste sišli s uma, a drugi je da hoćete da isprovocirate Srbiju da preduzme neke druge mere ne bi li ušli i u oružani sukob", rekao je Vučić.

On je istakao da je Srbija uspela da izbegne takve zamke i da će u tome uspeti i ubuduće. Prištinske vlasti podigle su 21. novembra takse na srpske proizvode za 100 odsto, a Beograd nakon toga nije uveo kontramere.

"Posle SB UN, na sastanku 3 plus 3 u Briselu"



Vučić će učestvovati u ponedeljak na sednici Saveta bezbednosti, koju je tražila Srbija posle formiranja vojske Kosova, a odmah posle toga u Briselu će učestvovati na sastanku regionalnih lidera, koji je organizovala šefica evropske diplomatije Federika Mogerini.

Vučić je to večeras potvrdio i precizirao da će sastanku u Briselu, na poziv Mogerini, učestvovati premijeri Albanije Edi Rama, BiH Denis Zvizdić i Makedonije Zoran Zaev, kao i tri predsednika, on, Crne Gore Milo Djukanović i kosovski Hašim Tači. Oni će u sredu, na radnoj večeri kod visoke predstavnice Federike Mogerini, govoriti o regionalnoj saradnji.

"Idem u Njujork, pa pravo u Brisel i svoju slavu ću da provedem tamo, kod Mogerini. Čudan poziv smo dobili - tri predsednika, tri premijera. Valjda je to način da se nekako spoje Beograd i Priština, ali tema će biti ceo region, valjda i CEFTA", rekao je on za TV Prva. Dodaje da je dijalog u Briselu mučenje, ali da postoje viši ciljevi. "Niko u tome ne uživa, ali zamislite da ne odem na taj skup", rekoa je on.

