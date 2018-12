UŽIVO NA AKTUELNE POLITIČKE TEME Predsednik Vučić o gorućim pitanjima: Kosovo je naša najveća muka, a američkom ambasadoru na KiM ću u lice reći sve što imam

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govori uživo o aktuelnim političkim pitanjima samo dan nakon skandalozne odluke Prištine da, uprkos svim međunarodnim pravnim propisima, formira vojsku tzv. Kosova.

On će se osim na krizu na KiM, osvrnuti i na medijsku sliku Srbije, mogućnost vanrednih izbora, ali i proteste opozicije.

O krizi na Kosovu i Metohiji

Šef srpske države na početku je, u intervjuu za TV Prva, objasnio da Srbija u 2018. godini ima rast od 4,5 odsto, suficit u budžetu 3. godinu zaredom, a da je sve što se radi upravo zarad što uspešnije ekonomije.

"Možemo da pokažemo da ozbiljnim i odgovornim radom krećemo izuzetno dobrim puteim. Otvaramo najviše fabrika, ali nam je i dalje najveća muka KiM. Priština misli da, putem 3 predloga, vrši pritisak na Srbiju, ali ja time nisam fasciniran. Oni ni sami ne veruju da mogu nekoga ovde da uplaše. Traže da svaki razgovor vodi nezavisnosti Kosova, da ono mora bude priznato u okvirima sadašnjih granica i celovitost teritorije u unitarnom principu. Oni su želeli da suštinski zatvore vrata za dijalog. Kažu: "Mi hoćemo sve i po svaku cenu". A o čemu onda mi da razgovaramo? O skijanju, letovanju? Sve me to manje brine, jer sam dobro razumeo poruke sa taksama, takvu meru ne možete uvesti osim ako ste sišli s uma ili ako želite da isprovocirate Srbiju da preduzme kontamere ne biste li ušli u oružane sukobe. Do sada smo uspeli da izbegnemo te zamke, kao što ćemo uspevati i ubuduće", objasnio je Vučić.

Predsednik je naveo da će američkom ambasadoru na KiM "u lice reći sve što bude imao".

"Moj posao je da štitim Srbiju, sve najgore mislim o svemu što je on izgovarao i ne plašim se nikoga, pa ni njega. Reagovao sam srcem i ništa bolje o njemu ne mislim ni danas. Ići ću na sednicu Saveta bezbednosti, jer želim da imamo dokaz da smo o svemu na KiM upozorili međunarodnu zajednicu. Srbija više ne sme da gubi svoju decu, ionako imamo odliv pametnih ljudi. Zato smo i prihvatili Briselski sporazum. To je jedan papir, ništa više, sve smo obaveze ispunili, Priština nijednu. Ali nećemo dozvoliti humanitarnu katastrofu. Postaraćemo se da tamo uvek bude namirnica", poručio je on.

O kritikama opozicije

Komentarišući navode predsednika Narodne stranke Vuka Jeremića da je "kriza na KiM rezultat dogovra Vučića i haradinaja", predsednik je odgovorio da "se svakog dana bori za Srbiju, jer je voli".

"Jeremić je prvo pričao da me Merkelova neće primiti, primila me je posle 3 dana, pa da me neće primiti Putin, primio me je posle 4 dana. Rekao je da će biti izbora 4. novembra, pa jesu bili? Pa da sam dogovarao nešto sa Haradinajem, a nisam ga nikada ni video. Neko ko mrzi svoj narod bi samo mogao tako nešto da dogovara. On polazi od sebe, kad se dogovarao sa belosvetskim kriminalcima, pa misli da su svi ljudi takvi", uzvratio je Vučić.

