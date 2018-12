VUČIĆ UŽIVO O PROTESTIMA NA ULICAMA BEOGRADA: Neću da ispunim zahteve onih koji su pokrali Srbiju! A narod ću da poštujem, zato i kažem: Izvolite na izbore

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo se večeras i na okupljanja na ulicama Beograda večeras i protekle subote, te kazao da "poštuje narod, ma koliki broj ljudi bio na protestima".

"Neću da ispunim zahteve onih koji su pokrali Srbiju. A narod ću da poštujem, zato i kažem: "Izvolite na izbore". Upućivali su divljačke uvrede, kada jednoj dami kažu da je "lažljiva fuksa". Neću podleći pritiscima, ni da ispunjavam išta što dolazi sa ulice. Politiku ne vodim kako neko drugi želi, već onu za koju mislim da je najbolje i za koju sam dobio poverenje na izborima. Neću da podležem pritiscima ulice", ponovio je šef srpske države u televizijskom gostovanju uživo na Prvoj, ističući da ga nisu uplašili skupovi.

Naveo je i da je na njima učestvovalo dosta ljudi, što je ipak manje od pojedinih navoda, kao i da je izvukao pouku šta dalje treba raditi.

"Šta kaže Đilas, koliko je bilo ljudi? Mnogo je i kada na jednom mestu bude 200, 300, 500 ljudi... Tu je bio viši srednji sloj uglavnom, važno je da razmislimo šta je to što ne radimo dobro, ne mogu svi da vas vole u demokratiji. Ovi koji ih vode bi da kradu, ali mene brine deo ljudi koji su nezadovoljni reformama i žele da stvari drugačije izgledaju. O tome ću da razmišljam, to je moj posao. Morate imati politiku i ideju, važno je da uradimo više za mlade ljude. SNS ima najmanje poverenja kod ljudi između 40 i 50 godina, da vidimo šta je to što im nismo pružili. Ovi ljudi su protiv mene, a ne zato što prepoznaju ideje kod opozicije, zato tu nema nikakvog potencijala. Nikada nisam čuo nikakav njihov konkretan predlog, osim da su protiv svega", poručio je predsednik Vučić.

O kritikama opozicije

Komentarišući navode predsednika Narodne stranke Vuka Jeremića da je "kriza na KiM rezultat dogovra Vučića i Haradinaja", predsednik je odgovorio da "se svakog dana bori za Srbiju, jer je voli".

"Jeremić je prvo pričao da me Merkelova neće primiti, primila me je posle 3 dana, pa da me neće primiti Putin, primio me je posle 4 dana. Rekao je da će biti izbora 4. novembra, pa jesu bili? Pa da sam dogovarao nešto sa Haradinajem, a nisam ga nikada ni video. Neko ko mrzi svoj narod bi samo mogao tako nešto da dogovara. On polazi od sebe, kad se dogovarao sa belosvetskim kriminalcima, pa misli da su svi ljudi takvi. Danas me je nazvao veleizdajnikom, a ja njima nikada to nisam rekao, iako su krivi za granice na Jarinju i Brnjaku, presudu Međunarodnog suda pravde i ćutanje na reakciju međunarodne zajednice. Njih nije interesovao srpski narod. Oni žive u 90-tim, sanjaju i maštaju da se te godine vrate i da im je Milošević protivnik, jer nemaju svoju politiku. srbija nije bogata, bogati su Jeremić i Đilas. Ali Srbija je sve manje siromašna, a za to su zaslužni oni koji su je izvukli iz bankrota", uzvratio je Vučić.

(Kurir.rs/Foto: TV Prva printscreen)

Kurir

Autor: Kurir