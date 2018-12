VUČIĆ UŽIVO O VANREDNIM IZBORIMA: Sa radošću bih išao na izbore, verujem da bismo ostvarili ubedljivu pobedu

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić večeras se osvrnuo i na spekulacije o mogućim vanrednim izborima iduće godine.

Vučić je istakao da bi "na njih izašao sa radošću", ali da odluka isto tako od njega ne zavisi.

On je u gostovanju uživo na TV Prva večeras rekao i sledeće: "To ne zavisi od mene, od nas, već od situacije u zemlji, pre svega na KiM. Sa radošću bih išao na izbore, verujem da bismo ostvarili ubedljivu pobedu. Ali zašto bi mi vanredni izbori odgovarali, ako nama pada rejting, a njima jača, kako kažu. O čemu bi bio taj referendum koji pominju? Da idem na izbore da bih rešavao pitanje KiM koje nije ni na vidiku? Šta bih time dobio, to sam pitao i svoje saradnike, a oni su svi redom za izbore. Mi nemamo nikakvo rešenje za KiM, mislim da nam je potrebno. Noćima nisam spavao, tek sam sinoć postao mirniji kada sam doneo odluku da ćemo zaštiti narod ako albanska vojska krene na njih. Mir ćemo imati samo ako imamo rešenje, zato ga svim srcem želim, ali mu nismo ni blizu, ni ne razgovaramo", podvukao je on.

Dodao je i uverenje da Brisel iskreno želi dogovor, da je kompromis u vidu razgraničenja jedno od mogućih rešenja, ali i da za to nema saglasnost srpske strane.

"Srbija će zaštititi svoj narod", jasan je Vučić.

