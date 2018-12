STEFANOVIĆ: Bez učešća Srbije nema rešenja za KiM

Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović kaže da se na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija videlo da svet shvata da bez učešća institucija Srbije nema rešenja za KiM.

"Meni je bilo važno da se pošalje potpuno jasna poruka da bez našeg učešća, bez ozbiljnog učešća institucija Srbije neće biti održivog rešenja za KiM. To danas svi veoma dobro shvataju", rekao je Stefanović.

On je naglasio da je dobra diplomatska pobeda Srbije to što se za kratko vreme i na otvorenoj sednici Saveta bezbednosti UN razgovaralo o KiM, te da je to bila prilika da se čuju svi argumenti.

"Dobro je da se vidi da svet razmišlja o tome da bez učešća institucija Srbije nema rešenja za KiM. To je jasno bez obzira na sukobljene stavove. Nisu ti stavovi iznenađenje", naglasio je on.

Dodaje da velike države Zapada imaju svoj stav, da su one priznale nezavisnost KiM, ali da nisu sve države jednakim tonom razgovarale i da se mogao videti različit stav Francuske od stava Velike Britanije u nijansama koje su u diplomatiji veoma važne.

Upitan kako je moguće da Ramuš Haradinaj odbije sve predloge Federike Mogerini za prevazilaženje trenutna kriza na KiM, on je rekao da je to pitanje za Brisel.

"Srbija traži veće učešće UN, jer je očigledno da ne možemo sve rešiti samo u okvirima EU. Srbija je iskreno posvećena evropskim vrednostima i mi to ne želimo zbog plave zastave i zvezdice na toj zastavi, već želimo da naš narod živi bolje, želimo evropske vrednosti", pojasnio je on.

Pitanje je za EU, kako je rekao, da li će oni trpeti takvo ponašanje prištinaske strane i to što imaju dve strane u dijalogu, jednu koja se trudi da bude konstruktivna i faktor stabilnosti i drugu strana koja ne poštuje ništa, pa čak ni svoje interno zakonodavstvo.

"Posle neispunjavanja odluka iz briselskog sporazuma koje su sami potpisali, sada odbijanjem da prihvate bilo kakva predlog koji znači smiravanje tenzije i okončanje političke krize koja je pred nama i koja deluje da će biti dugoročna. Pokazuju da nemaju kapacitet ni svest o tome šta mora da se uradi", istakao je ministar.

Dodaje da nije sada odluka na Prištini, već na Evropi i da će se pokazati da li će se Eropa zadržati na standardnim rečenicama "pozivamo obe strane"ili će jasno reći "ovi ljudi ne žele da učine bilo koji korak koji vodi ka normalizaciji, stabilizaciji odnosa u čitavom regionu".

"Ovo nije dobro ni za Albance, ni za Srbe. Vodiće daljoj ekonomskoj eroziji ljudi koji žive na KIM, ali neće dobro doneti nijednoj drugoj zemlji. Takse koje su uveli za Srbiju i BiH su osuđene, poslata je veoma jasna poruka da treba da budu povučene i od država koje su priznale nezavisnost KiM.Evropa ima ključni potez u svojim rukama, videćemo da li će ga odigrati i kako", zaključio je on.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir

Autor: Kurir