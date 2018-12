MINISTARKA MIHAJLOVIĆ NAKON SEDNICE SB UN: Vučić i Srbija neće odustati od politike mira

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u Ujedinjenim nacijama jasno upozorio čitav svet da uspostavljanje takozvane "vojske Kosova" može ozbiljno da ugrozi mir u regionu i da je reč o najvećoj pretnji za naše sunarodnike na Kosovu koje će Srbija znati da sačuva i odbrani, izjavila je potpredsednica Vlade Srbije, Zorana Mihajlović.

"Čitav svet je čuo Srbiju, čuo je istinu o tome šta se dešava na Kosovu, sada su na potezu zapadne sile koje su podržale nelegalno stvaranje ove oružane formacije", rekla je Mihajlovićeva.

Ona je dodala da je predsednik Vučić jasno istakao da su politika Srbije mir i saradnja u regionu, ali i da su jednostrane akcije Prištine, poput uvođenja diskriminatorskih taksi na robu iz Srbije, velika pretnja svakodnevnom životu Srba na Kosovu, saopštilo je resorno ministarstvo.

"Srbija ne odustaje od dijaloga sa Prištinom jer je to jedini način da dođemo do istorijskog konsenzusa Srba i Albanaca. Srbija ne odustaje od svoje politike mira i saradnje, zato što je to jedini razuman put i put koji vodi ekonomskom prosperitetu čitavog regiona. Sve drugo je neodgovorna avantura s lošim krajem. Ali, Srbija neće dozvotili poniženja i vodiće računa o svim našim građanima i našim sunarodnicima koji žive na prostoru Kosova i Metohije. Nikada ih nećemo ostaviti na cedilu", kaže Mihajlovićeva i isti;e da građani mogu da budu ponosni na način na koji je predsednik Srbije Aleksandar Vučić branio i predstavio našu zemlju u Ujedinjenim nacijama.

