ŠOKANTNO UPOZORENJE ZVANIČNIKA NATO: Kosovska vojska neće voditi ka stabilnost, već možda nečem suprotnom...

NATO je zabrinut da odluka Prištine o formiranju vojske neće voditi većoj stabilnosti, već možda suprotnom efektu, istakao je zamenik pomoćnika generalnog sekretara NATO Džejms Apaturaj u intervjuu za "Juropijen vestern Balkans" (EWB), u kojem je takođe poručio da "NATO ne treba da se 'prodaje' Srbima, ali makar bi trebalo da vide šta zajedno radimo".



"Generalni sekretar (Jens Stoltenberg) bio je vrlo jasan kada je govorio o svojoj i zabrinutosti NATO-a", kazao je Apaturaj ističući da je ključno to što je Stoltenberg naglasio da nije vreme za najnoviji potez Prištine.



"Zabrinuti smo da to neće voditi ka jačanju stabilnosti, nego suprotno i nije bilo vreme da se preduzme takav potez. Različiti saveznici izrazili su svoje nacionalne stavove, ali ovo je stav NATO-a", kazao je Apaturaj.



On je ponovio da je prema Rezoluciji Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244, uloga KFOR-a da osigura bezbednost na Kosovu i Metohiji istakavši da će ta misija nastaviti to da čini.

Osim te uloge, uloga NATO na KiM je i savetodavna, kazao je on, a u okviru nje je alijansa pomagala tzv. Kosovskim snagama bezbednosti (KSB) da se razvijaju, te će, nakon najnovijih poteza Prištine, uslediti i diskusija po pitanju te uloge NATO u budućnosti.



"Generalni sekretar je bio jasan od početka kada je ova ideja prvi put pomenuta, da ona mora da bude razmotrena ako Priština povuče potez koji je prošle nedelje povukla. Mislim da ćemo uskoro početi da razgovaramo sa saveznicima o tome kakvu vrstu podrške će NATO nastaviti da pruža i da li će", kazao je on.

Na podsećanje EWB da su i Stoltenberg i doskorašnji komandant KFOR-a Salvatore Kuoči ranije upozoravali da će NATO razmotriti promenu uloge KFOR-a na KiM ako Priština odluči da formira vojsku, Apaturaj kaže da nema govora o promeni uloge KFOR-a kao garanta bezbednosti na Kosovu.



"Kada je reč o bezbednosti i osiguravanju sigurnog okruženja, uloga KFOR-a se ne dovodi u pitanje u NATO-u. Kao što sam rekao, imamo mandat UN i on će nastaviti da se primenjuje. Ono o čemu će se razgovarati je savetodavna uloga i podrška razvoju KSB. Ne znam kako će se završiti ti razgovori, ali postoji veliki broj saveznika koji su veoma zabrinuti zbog odluke Prištine", podvukao je on.

Aparturaj veruje da će doći do nekih promena, ali, kako kaže, dok razgovori ne počnu, ne može da zna kakvih. Komentarišući navode pojedinih medija da će transformacija KBS u vojsku dovesti do povlačenja KFOR-a sa Kosova, on je kazao da "apsolutno nema govora" o povlačenju KFOR-a ističući da i Beograd i Priština žele da KFOR ostane na KiM.



Na tvrdnje kosovske vlade da će formiranje kosovske vojske biti korak ka članstvu Prištine u NATO, Apaturaj ističe da bi jedini način za članstvo, Priština mogla da ostvari samo kroz uspešno rešenje dijaloga sa Beogradom, koji je, kako kaže, unazađen odlukom o formiranju vojske.

Takođe je istakao da "bez priznanja Kosova od strane svih država Alijanse, ono ne može da postane član".



"To je vrlo jednostavno i direktno stanovište koje svako može da razume", naveo je on. Kada je reč o odnosu NATO i Srbije, Apaturaj je istakao da su sveukupno vrlo dobri, podsetivši na nedavne zajedničke vežbe za reagovanje u slučaju prirodnih katastrofa "Srbija 2018".



Istakao je da je lično prisustvovao vežbama zajedno sa generalnim sekretarom, rekavši da su to bile najveće vežbe koje je organizovao jedan od partnera alijanse.

Utisak koji su vežbe ostvarile na njega i vojne stručnjake sa kojima je razgovarao je, kako je rekao, bio da su vežbe bile vrlo profesionalno organizovane. Iz Srbije su, kako je naglasio, otišli sa pozitivnim uticima o načinu na koji je ostvarena saradnja sa NATO tokom vežbi, počev od predsednika Srbije Aleksandra Vučića, ali i drugih srpskih zvaničnika.

Zaključak je bio da su se vežbe pokazale kao "primer saradnje", kakvu bi NATO mogao uspešno da nastavi sa Srbijom, s obrzirom na to da je reč o vežbama u slučaju prirodnih katastrofa koje nas, kako je kazao, "sve ujedinjuju".



Najveći izazov u odnosima NATO i Srbije je, prema njegovim rečima, javna diplomatija."Javnost ne vidi koliko mi zajedno činimo.... Žao mi je zbog toga, ne mislim da NATO treba da se 'prodaje' Srbima, ali makar bi trebalo da vide šta zajedno radimo", kazao je on i istakao da bi bilo mnogo bolje kada tabloidni mediji pokušali da javnosti predstave tačnu sliku onoga što NATO čini.

