KURIR TV UŽIVO VUČIĆ I DODIK O SITUACIJI U REGIONU: Kad je reč o Kosovu, nismo ni blizu dogovora sa Albancima! Izgradićemo kompleks u znak sećanja na zločine nad Srbima u Jasenovcu

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je na Andrićevom vencu razgovarao i sa Miloradom Dodikom, predsedavajućim Predsedništva BiH.

Oni su razmenili mišljenja i stavove o aktuelnim pitanjima i regionalnoj saradnji, pre svega o izgradnji puta do Sarajeva, izgradnji novog memorijalnog kompleksa u znak sećanja na zločine nad Srbima u Jasenovcu...

Prvi se novinarima obratio domaćin - predsednik Aleksandar Vučić rekavši da je danas sa Miloradom Dodikom razgovarao o ekonomskim i političkim temama, i konstatovao da su međusobni odnosi dobri.

- Izgradićemo u Donjoj Gradini kompleks u znak sećanja na zločine nad Srbima u Jasenovcu, da naša deca vide i znaju šta se tamo događalo - rekao je predsednik Vučić dotakavši se, između ostalih, i te teme. To će biti najveći zajednički spomenik u Donjoj Gradini kako bi deca u Srbiji, Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini mogli da nauče kakvo se zlo dogodilo u Jasenovcu.

- To bi bio memorijalni kompleks, muzej sa mogućnošću emitovanja najsnažnijih video materijala iz tog vremena", rekao je Vučić i dodao da Srbija ne želi da prihvati "fabrikovanje činjenica".

2018. jedna od najboljih godina

Vučić je ocenio da je 2018. godina jedna od najboljih u savremenoj istoriji, ali se "kao neka senka" nadvilo ono što se zbiva u odnosima sa Prištinom. Vučić je ponovio da je Dodika zamolio za podršku i dodao da će Srbija čuvati mir i stabilnost, ali da "ukoliko bi bilo ko pokušao pogrom, uništenje i progon Srba", Srbija će biti u stanju da ih zaštiti.

On je dodao da su u planu izgradnja autoputa Beograd-Bijeljina-Doboj-Banjaluka, da su potpisani svi neophodni ugovori za izgradnju 21 km, a da se očekuje da Republika Srpska izgradi 96 km od gradnice do Doboja, od Bijeljine do Brčkog, odnosno Tuzle.

Vučić je izjavio da je u prvih 10 meseci trgovinska razmena između Srbije i BiH porasla za 10,1 odsto, i iznosi 1,5 milijardi evra, uz očekivanje da bi u naredne dve, a možda i godinu dana, ta razmena mogla da bude i dve milijarde evra. On je precizirao da je izvoz Srbije u BiH 1,084 milijardi evra, dok je uvoz 472 miliona evra. "Verujemo da za dve, možda i godinu možemo u do dve milijarde evra. To govori koliko smo važni jedni drugima i koliko možemo zajedno da uradimo", rekao je Vučić.

O Kosovu

Odgovarajući na pitanja novinara jesmo li blizu dogovora sa Prištinom, pošto američki predsednik Tramp najavljuje da će ugostiti obe strane čim se "sporazum postigne", Vučić je rekao da poštuje Trampa, ali da nažalost nismo ni blizu dogovora sa Albancima.

- Voleo bih da jesmo, ali nismo ni blizu... - dodao je Vučić.

U vezi sa taksama Prištine, on je kazao da su BiH i Srbija racionalno i civilizovano reagovali na anticivilizacijske mere Prištine. "Iako to nije urodilo plodom jer carine nisu povučene, ali su Evropa, Rusija, Kina i Amerika saglasni da te mere moraju biti povučene i da su protivpravne i štetne za regionalni mir i stabilnost", rekao je Vučić.

O aerodromu i Vansiju

Odgovarajući na pitanja novinara, Vučić je potvrdio da je francuski Vansi u ponoć preuzeo upravljanje beogradskim aerodrom i da će to na sajtu biti vidljivo 26. ili 27. decembra. On je dodao da će ta koncesija doneti 500 miliona evra koji treba da se sliju u budžet i već je sada, kaže Vučić, pitanje šta s tim parama, a najverovatnije će njima biti otplaćivani nekadašnji krediti.

Predsednik Srbije potom je reč prepustio gostu i to uz osmeh jer se plašio da ne pogreši i Milorada Dodika ne najavi kao predsednika Srpske, a on je sada predsedavajući Predsedništva BiH.

- Nikako da se naviknem - nasmejao se Vučić.

Dodik se zahvalio domaćinu na gostoprimstvu i ocenio da su odnosi Srbije i BiH, kao i oni sa Republikom Srpskom, verovatno najbolji do sada, a onda mu se zahvalio na podršci, ulaganjima, izgradnji i pomoći koju Srbija pruža Srpskoj.

Vučićevu ideju da se izgradi memorijalni kompleks - da se zločini nad Srbima koje su ustaše počinile nikad ne zaborave - podržava.

- Jasenovac je najveći mrtvi grad Srba - rekao je Dodik.

