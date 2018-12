VUČIĆ ODGOVORIO ĐUKANOVIĆU: Srbija izvozi ideje, a ne pucače i ubice! Nikada više neće biti unižena!

Srbija izvozi ideje, ima intelektualni potencijal, ali ne izvozi pucače i ubice, i nikada više neće biti unižena, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na kritike predsednika Crne Gore Mila Đukanovića da je Srbija zaoštrila situaciju sa zemljama u regionu svojim ponašanjem.

"Zaoštrili smo situaciju tako što su neki od ljudi, koji drugačije misle od Đukanovića, a neki od njih misle drugačije i od mene, hteli da uđu u Crnu Goru da iznesu svoje mišljenje, da obiđu svoje kuće... pa nisu mogli? A na osnovu kog akta? Razlika je u tome što mi ne dozvoljavamo ulazak u Srbiju kriminalcima. Ako smo za to krivi, prihvatam, za drugo ne prihvatam", rekao je Vučić komentarišući nedavno istupanje Đukanovića.

"Poštovali smo Crnu Goru i sve u regionu, Srbija će jačati i nikog neće ugrožavati i nikada više neće biti unižena", dodao je on.

Ako neko želi da Srbija bude što manja i što slabija i da se izvinjava sto puta dnevno, Vučić poručuje da se to neće desiti.

"Suviše volim Srbiju da bih dozvolio da bude unižena kao pre sedam godina. Ako je za njih ugrožvanje to što je Srbija snažnija, ekonomski i na druge načine... Tek ćemo jačati, ako ne bude nove finansijske krize", rekao je Vučić.

"Sad se oni ubijaju po Beču, znali smo to i zato smo im zabranili ulazak u Srbiju. Ubistava će biti uvek, kod nas je sada mnogo manje nego što je bilo, dešavaju se važne stvari, policija radi odličan posao, padaće jedan po jedan, a neki su već utekli - najveći narko bosovi, jer znaju da smo sklopili priču, mada nije to problem nego naći dokazne predmete, a sada se i to radi. Neće im biti lako", ističe Vučić.

