VUČIĆ UŽIVO IZ PALATE SRBIJA: Notorna je laž da je policija Srbije bila u Banjaluci, mi se ne mešamo u unutrašnje stvari drugih zemalja ili njihovih entiteta! Što je tikva praznija, to je bezobraznija (VIDEO)

BEOGRAD - Notorna je laž da je policija Srbije juče upućena u Banjaluku, mi se ne mešamo u unutrašnje stvari drugih zemalja ili njihovih entiteta! Što je tikva praznija, to je bezobraznija - rekao je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić u obraćanju uživo iz Palate Srbija odgovarajući na pitanja novinara povodom situacije u Banjaluci i hapšenja Davora Dragičevića, oca pokojnog Davida.

On je dodao da bi to bilo brutalno mešanje u unutrašnje stvari druge zemlje, iako nekim političarima iz regiona nimalo ne smeta da to čine kad je reč o Srbiji, ali da mi to ne radimo niti ćemo raditi.

Kad je reč o Banjaluci, predsednik je izrazio želju da se tamo sve mirno završi, a šta reći roditeljima koji su izgubili dete...

- Sve drugo bilo bi naše brutalno mešanje u stvari u koje ne smemo da se mešamo. Videli ste kako se neki političari odavde brutalno mešaju. Upitao bih ih: Je l' biste voleli da tako neko čini u našoj zemlji? Hoćete da postavimo sutra gvozdenu zavesu na Drini, kao što je Milosević Karadžiću?'", rekao je on. Mi da uvodimo sankcije i postavljamo nove granice na Drini... Taj film nećete gledati, zaključio je Vučić.

Rekao je da bezobrazluk i bezobzirnost pojedinih političara u našoj zemlji, kojima je, kaže, jedini smisao da kradu pare, koji izmišljaju i obmanjuju javnost gde god stignu, ne može da zaustavi.

- Laž za laži, sedam puta da se obraćam, ni tada ne bih stigao da odgovorim na polovinu neistina. Valjda je takvo vreme, primetio je Vučić.

Odgovarajući na pitanje novinara kako ocenjuje tvit Janka Veselinovića da su dešavanja u "Banjaluci trebalo da budu pokazna vežba za Vučića", on je rekao da nema šta da komentariše puste snove bivših predstavnika vlasti koji bi da je se opet dočepaju a nemaju nikakve šanse na izborima. On je dodao i da opozicija ima manje od 13 odsto, odnosno "četiri puta manje od nas".

Banja Luka je trebala bitiv pokazna vežba Vučiću za Beograd. Hapšenja ljudi koji protestuju i opozicionih lidera. Nije mu se baš ptrokazala uspešna. — Janko Veselinovic (@j_veselinovic) December 26, 2018

- O čemu vi sanjate... Njihovi pusti snovi da nekoga porede s Miloševićem... To im valjda lepo... Bili mladi, pa im valjda nedostaje - rekao je Vučić o opoziciji i dodao da prvo treba da žive u realnosti i osmisle svoju politiku i ponude je narodu jer menjanja vlasti na ulici nema nego samo na izborima.

Vučić je dodao da imamo veoma stabilne finansije iako se već neko vreme predviđa globalna recesija, te da u ovom trenutku treba prihode od koncesija usmeriti na otplatu dugova kako bismo u mogućnosti imali što manje da plaćamo jer je u vreme krize novac veoma skup, a kamate ogromne.

- Nema te države koja to može da preživi - kazao je Vučić i dodao da ako Srbija želi da opstane mora da što je moguće više pomaže svoje lekare, medicinske sestre jer su oni veoma traženi svuda i da zadrži ne 90 odsto nego njih 97 odsto.

Kakav si bio na fakultetu, takav ćeš biti i u životu i poslu...

Vučić je na kraju još jednom čestitao najboljim diplomcima medicine na uspehu i rekao da je srećan i ponosan na njih, i poručio im da "kakav si bio na fakultetu, takav ćeš biti i u životu i poslu" jer je sa mnogim današnjim političkim protivnicima bio na istom fakultetu, a kakve je tada ocene ko od njih imao, takve ima i danas, što znači da se marljivost i upornost isplate".

