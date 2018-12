UŽIVO ČESTITKA IZ PREDSEDNIŠTVA: Vučić građanima Srbije poželeo mir, ličnu sreću i manje sekiracije, a onda progovorio o Jeremiću, izborima i vrtenju na ražnju?! (VIDEO)

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas se, nešto pre 13 časova, obratio građanima Srbije uživo iz zgrade Predsedništva na Andrićevom vencu i poželeo im u novoj godini stabilnost i mir, manje sekiracije i ličnu sreću.

"To je ono što ja mogu. Ja ne mogu više od toga da poželim, uz ličnu sreću svakome", rekao je Vučić.

foto: Printscreen/RTV Pink

On se posle susreta s mališanima s Kosmeta, kojima je uručio novogodišnje paketiće, obratio građanima i dotakao razne teme poput ekonomskih, zatim penzija, kosovskog dodatka, ali i odgovarao na pitanja o pretnjama koje je dobio, kao i rečima koje je za njega izgovorio lider Narodne stranke Vuk Jeremić.

O ekonomiji

Poželevši da nam 2019. u ekonomskom smislu bude jednako dobra kao 2018. godina, rekao je: "Teško da ćemo u svojoj istoriji naći ovoliko ekonomski uspešnih godina, da nam rast bude veći od četiri odsto". Kako je istakao, suficit u budžetu će naredne godine biti više od 300 miliona evra, a plate i penzije će se dodatno povećavati. "Svima želim mnogo dobrog naredne godine, dobro zdravlje, a mi ćemo se potruditi da i zdravstvene usluge budu na još višem nivou, iako smo mnogo uradili i ove godine", rekao je Vučić novinarima u Beogradu.

O protestima opozicije

- Narod nije ćorav, narod sve vidi - rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara o broju učesnika opozicije dodajući da se sve vidi isključivo na izborima.

O Kosovu, taksama i dijalogu

Odgovarajući na pitanja novinara, on je predvideo da bi prištinske takse mogle biti ukinute u martu jer bi onda Priština bila spremna na dijalog sa ujedinjenje pozicije sa Albanijom.

- Meni je jasno da će oni da grade svoj plan. Kada krajem marta budu izbrisali granice tada će ukinuti takse prema centralnoj Srbiji i reći da su spremni da razgovaraju, ali sa drugačije pozicije, ujedinjenog Kosova i Albanije", kazao je Vučić u izjavi novinarima.

foto: Tanjug/Dimitrije Goll

Objasnio je da će Albanci nastaviti po fazama da rade i da se radi o nečemu na šta je Beograd upozoravao ranije. Ukazao je da mu se čini da sada ljudi u svetu počinju da dobijaju informacije o tome, ali ne razume kako je to nekom dozvoljeno da radi, jer bi da smo mi uradili i deseti deo toga bila burna reakcija.

"Vidim koliko smeta snažna Srbija. Kada pogledam one u Hrvatskoj, to je

nadrealno šta oni pišu i govore, nema veze sa realnošću. Ali razumete zašto to rade jer nekima od njih ne odgovara jaka Srbija, želeli bi da je vide slabu kao do skora. Nemate šta da se ljutite na to", objasnio je on.

Naglasio je da je za nas najvažnije da garantujemo sigurnost i bezebdnosti ljudi na KIM, da imaju plate i žive bezbedno. Rekao je i da aktuelno stanje stvara velike probleme i da je neophodno da se vlasti bame s tim, i ne mogu da se bave šetnjama, već poslom.

- Ljudi nam u inostranstvu nisu verovali, ali mislim da sad polako počinju da razumeju ponešto - dodao je Vučić... - Nikad Srbija ne može da bude mala koliko je se oni plaše - kazao je on.

O Vuku Jeremiću

Upitan da prokomentariše izjavu Vuka Jeremića, datu u intervjuu jutrašnjim beogradskim medijima, da je "Vučić vidno narušenog zdravlja", odgovorio je da nema šta da kaže i da ta izjava više govori o moralu čoveka koji je te reči izgovorio i da nema više šta da doda.

O ražnju

Na pitanje da prokomentariše "privođenje novinara zbog navodnih napisa na Tviteru", Vučić je rekao da su to pretnje koje se gone po službenoj dužnosti, da ta osoba nije navela da je novinar i da se lažno predstavila na Tviteru kao i da je napisala da će "nacističku svinju koja skviči okretati na ražnju".

foto: Tanjug/Dimitrije Goll

On je potom uzeo telefon u ruke i citirao navode iz tvita s pretnjom...

- Neko želi da vrti nekoga na ražnju jer drugačije misli... Za takvu Srbiju se zalažete.... To što neko nekoga hoće da vrti na ražnju, to ne može...

- U Srbiji koju ja vodim, niko nikog na ražnju neće okretati - dodao je Vučić i citirao: Fašistički vepru na ražnju ćeš se peći...Jel to demokratija?

O izborima i opoziciji

Ja im nudim izbore jer kad su tako moćni i snažni valjda žele izbore - rekao je Vučić na konferenciji.



(Kurir.rs/Foto: TV Pink Printscreen)

Kurir

Autor: Kurir