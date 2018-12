VUČIĆ OTKRIO PAKLENI PLAN ALBANACA: Pokušaće da nas dovedu do svršenog čina! Krajem marta brišu granice, ukidaju takse, a EVO ŠTA ĆE DA TRAŽE!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ukazao je danas, povodom izjave Ramuša Haradinaja da nestaju granice između Kosova i Albanije, da će Albanci pokušati da celu međunarodnu zajednicu dovedu do svršenog čina.

"Meni je jasno da će oni da grade svoj plan. Kada krajem marta budu izbrisali granice tada će ukinuti takse prema centralnoj Srbiji i reći da su spremni da razgovaraju, ali sa drugačije pozicije, ujedinjenog Kosova i Albanije", kazao je Vučić u izjavi novinarima.

Objasnio je da će Albanci nastaviti po fazama da rade i da se radi o nečemu na šta je Beograd upozoravao ranije.

Ukazao je da mu se čini da sada ljudi u svetu počinju da dobijaju informacije o tome, ali ne razume kako je to nekom dozvoljeno da radi, jer bi da smo mi uradili i deseti deo toga bila burna reakcija.

"Vidim koliko smeta snažna Srbija. Kada pogledam one u Hrvatskoj, to je nadrealno šta oni pišu i govore, nema veze sa realnošću. Ali razumete zašto to rade jer nekima od njih ne odgovara jaka Srbija, želeli bi da je vide slabu kao do skora. Nemate šta da se ljutite na to", objasnio je on.

Naglasio je da je za nas najvažnije da garantujemo sigurnost i bezbednosti ljudi na KIM, da imaju plate i žive bezbedno.

Rekao je i da aktuelno stanje stvara velike probleme i da je neophodno da se vlasti bame s tim, i ne mogu da se bave šetnjama, već poslom.

Na pitanje da li je kontaktirao svetske lidere u vezi aktivnosti Albanaca Vučić je upitao direktora Kancelarije za KiM Marka Đurića da li se seća koliko je samo u poslednja dva tri dana ukazivano na to.

"Kada god pozovete dobijete uvek isti odgovor. Koga god dobijemo od velike zapadnoevropske politike, ali i sveukupne zapadnjačke politike, i kažete koja će vaša reakcija da bude odgovor je: 'baš smo iznenađeni, nismo videli to poslednje na šta nam ukazujete. Hvala što ste nas obavestili, reagovaćemo u skladu sa svojim mogućnostima i kapacitetima'. Posle toga najčešće dobijete jedno veliko ništa", rekao je on.

Ukazao je da on ni nije očekivao nekakvu reakciju.

"Zamislite da mi to radimo sa RS. Pre neki dan neki su govorili da pravim rat sa Dodikom protiv nekog. Kada sam to radio, osim da što nisam dozvoljao da Srbija bude ponižena. Očigledno za neke ljude ne postoji i nikada Srbija ne može da bude toliko mala koliko se oni nje plaše da bude uspravna, ponosita i normalna zemlja", rekao je on.

Istakao je da ćemo nastaviti da čuvamo svoju zemlju, da se za nju borimo i za budućnost naše zemlje i dece.

Izrazio je nadu da će iduće godine biti više dece u Srbiji nego ove.

Na zahvalnost novinarke televizije Most za uključenje novinara na KiM u isplatu kosovskog dodatka, Vučić je kazao da je to obaveza naše države.

"Vi ste uvek na KiM gde god da se nešto teško desi. Od vas čujemo šta se događa na KiM i to je naša obaveza", rekao je on.

