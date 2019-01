BULATOVIĆ OTVORIO DUŠU PA ŠOKIRAO SVE: Milo i ja smo se provodili u Beogradu, sve je dobijao iz Srbije! Sve bi pare koje ima dao za JEDNO! A OTKRIO I ZAŠTO IM JE MILOŠEVIĆ KUPIO AVION!

Momir Bulatović, bivši predsednik Crne Gore i premijer SRJ osvrnuo se na odnos sa aktuelnim šefom crnogorske države Milom Đukanovićem, a zanimiljivo je da je sa nekadašnjim političkim protivnikom danas komšija:

- Mi smo dva različita sveta. Pozdravimo se, prosto, to je normalno. Ja na neki način razumem teret koji ima Milo Đukanović.Slažem se sa onim što je Matija Bećković rekao - dao bi on grdne pare da može toga da se ratosilja. To je, inače, potpuna podvojenost jedne ličnosti, to ne može dugo da traje. Kada bi Milo Đukanović imao neku realnu alternativu, a mislim da mu se ona može ponuditi, on bi preokrenuo taj svoj ćurak i vratio Crnu Goru kući. Mislim da bi to bilo spas i za njega, i za celu Crnu Goru - kazao je Bulatović za Novosti.

foto: Printscreen YouTube/Sputnjik Srbija

Milo Đukanović je kao predsednik vlade bio izuzetno uspešan zato što je imao dobre odnose sa Srbijom, tvrdi Bulatović.

- U ekonomskom smislu, u ondašnjoj SRJ naša privreda je bila na nivou statističke greške. I kad ja nešto zamolim Slobodana Miloševića, on pozove Mirka Marjanovića i tada Milo Đukanović postane uspešan privrednik. Jednom se desilo da smo zakasnili na neki sastanak i ja sam rekao Miloševiću: "Stvarno je JAT kasnio, da li možeš da nam daš pare da kupimo avion?" I mi smo kupili avion, a platila ga je "Elektroprivreda Srbije". Znači, bio je uspešan i dobar privrednik zato što je, šta god mu je falilo, dobijao iz Srbije. E, sad on to zaboravlja. Razvija neke druge veze koje nisu baš zakonite, tu postoji ogromna količina novca koja se valja u ilegalnim sferama, i upravo zato ga Zapad koji sve to kontroliše i koji sve to zna pušta - ispričao je Bulatović.

foto: Youtube/Printscreen

Na pitanje da li je Đukanovićeva omiljena pesma i dalje "Znam za jedan grad, zove se Beograd" odgovara:

- Ne znam, nismo pevali zajedno, ali znam da je voleo da dođe u Beograd i mislim da mu sada teško pada što ga ne posećuje. Godinama smo nas dvojica znali da se ovde lepo provodimo. Ja imam tu privilegiju da to mogu da nastavim, a on je nema.

Odbio sam da budem Milo Kada su meni 1996. u Beloj kući ponudili da budem Milo Đukanović, ja sam im rekao da svaki političar hoće podršku Amerike, ali cena koju treba da platim je prevelika. Ne mogu da dobijem podršku Amerike odvajajući se od Srbije. Zato sam završio političku karijeru, ali na način koji mene čini potpuno mirnim.

Kurir.rs/Novosti

Kurir

Autor: Kurir