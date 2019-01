ĐURIĆ: Beograd u istrazi ubistva Ivanovića odmakao dalje od Prištine

Srbija je u potpunosti posvećena rešavanju ubistva Olivera Ivanovića, kaže direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić i ističe da je srpska strana u istrazi tog slučaja odmakla dalje od Prištine.

Na godišnjicu ubistva lidera Građanske inicijative Sloboda, demokratija,pravda, Đurić naglašava da je Srbija veoma zainteresovana da se razreši ubistvo Ivanovića i da porodica ubijenog političara, ali i cela Srbija, imaju pravo na istinu i pravdu.

Napomenuo je da Srbija od prvog dana nije imala pristup mestu zločina ni dokaznim materijalima o ubistvu Ivanovića, ali da je u svojoj istrazi dalje odmakla od prištinske strane koja, kaže, nije sprovela policijsku istragu na valjan način.

''Šta vam govori to što je tolika nervoza zavladala u Prištini kada je predsednik Vučić rekao da smo vrlo blizu toga da imamo konkretne pokazatelje o tome ko je to uradi i koji možda vode do nekih veoma važnih ljudi sa prištinske strane'', rekao je Đurić.

On je naveo da se po reakcijama pojedinih ljudi u Prištini, vidi da su mnogi u ubistvu Ivanovića videli priliku da se u srpski narod unesu haos, nesigurnost i razdor i da to mnogo govori o njihovim namerama i motivima.

Naglasio je da prištinske institicije nisu sprovele adekvatnu istragu o ubistvu i da nisu sarađivali sa srpskim organima, te da do danas nisu dostavili sve što je traženo, od čaura do snimaka mesta zločina.

''Ni članove porodice nisu obaveštavali o istrazi, ali su zato sve vreme upirali prstom i trudili se da na srpskoj strani stvore razdor i atmosferu u kojoj bi bili okrivljeni pojedini Srbi i država Srbija za taj stravičan zločin nadajući se da će tako ostvariti jedan od svojih ciljeva'', rekao je Đurić.

Đurić je osudio političku hajku koja se, kaže, vodi protiv supruge Ivanovića, Milene Ivanović, i dnevno-političku zloupotrebu porodice Ivanovića.

''Ostavite te ljude više na miru, toliko su toga propatili. Kada pogledam šta je Milena Ivanović pretrpela prethodnih dana, prozivke, uvrede, divim se njenoj i hrabrosti ostalih članova te porodice koji su preživeli teror i pakao'', kazao je Đurić i dodao da Ivanovićeva porodica može da računa na njegovu, kao i podršku predsednika Srbije.

