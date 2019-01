DANAS JE GODINU DANA OD UBISTVA OLIVERA IVANOVIĆA: Milena sa sinom Bogdanom zapalila sveću u Hramu tačno u 8.15! Na pomenu Vučić, Ana Brnabić, Vulin, Đurić... (KURIR TV)

BEOGRAD - Lider Građanske inicijative "Sloboda, demokratija, pravda" (GI SDP) Oliver Ivanović ubijen je na današnji dan pre godinu dana u severnom delu Kosovske Mitrovice.

Na godišnjicu ubistva Olivera Ivanovića danas je u Hramu Svetog Save na Vračaru sveće u 8.15 sati zapalila supruga Milena Ivanović sa sinom Bogdanom.

Paljenjem sveća počast su odali i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, premijerka Ana Brnabić, šef Kancelarije za KIM Marko Đurić, ministar odbrane Aleksandar Vulin...

Ispred Hrama se okupio veliki broj građana koji žele da zapale sveću.

Ivanović je ubijen na današnji dan u Kosovskoj Mitrovici ispred stranačkih prostorija u 8.15 časova.

Stefanović: Imamo određene indicije ko je ubica Ivanovića

Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović kaže da je Priština na sebe preuzela odgovornost da li će biti pronađene ubice Olivera Ivanovića, jer su odbili svaku saradnju sa Beogradom.

On je rekao da Beograd, bez obzira na ponašanje Prištine, ima određene indicije ko je ubica, da se zna za "kretanje određenih lica na KiM i odlazak u jednu zapadnu zemlju".

"Pokušavamo sa tom zapadnom zemljom da dođemo do potvrde. Moramo da budemo ozbiljni, da sve ono do čega smo došli bude potkrepljeno dokazima", rekao je Stefanović za TV Prva i dodao da u istrazi očigledno ne učestvuje ni Euleks. Stefanović je naveo da je srpsko Tužilaštvo poslalo Prištini na hiljade dopisa, gde su tražili čaure sa lica mesta. "Tužilaštvo ili nije dobijalo odgovor ili su dobijali ono što nismo tražili. Tražili smo originalne čaure, a dobili klonirane čaure", pojasnio je on.

foto: Vladimir Šporčić

Hoće li udovica Milena dobiti policijsku zaštitu?

Upitan da li će Milena Ivanović dobiti policijsku zaštitu on je rekao da se trenutno radi bezbednosna procena. "Ponašanje jednog od lidera Saveza za Srbiju prema Mileni Ivanović je sramno", rekao je on.

Na protestnom skupu koji je planiran za večeras, Stefanović kaže da nema bezbednosnih rizika. "Da li će neko odati poštu Oliveru Ivanoviću to je ljudsko pravo svakog čoveka. Bilo bi dobro da se to ne koristi za raspirivanje mržnje i nasilja", zaključio je on.