SVI BOLJE ZNAJU ŠTA MI JE PUTIN REKAO, A JA SEDEO S NJIM: Video sam i da Kadri Veselji bolje zna šta mi je Putin rekao nego ja!

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je odgovarajući na pitanja novinara u Predsedništvu Srbije primetio, kako je rekao, da na Balkanu svi bolje znaju šta mu je ruski predsednik Vladimir Putin juče rekao iako je on sedeo sa njim a ne oni.

Vučić je danas naglasio i da od ukidanja taksi i pregovora sa Prištinom zavisi hoće li biti vanrednih izbora.

- Treba da čujemo i od Prištine i od EU hoće li biti ukidanja taksi... pa da vidimo hoće li biti vanrednih izbora, hoće li se Haradinaju ispuniti želja da me skinu s vlasti... - rekao je predsednik Srbije nasmejavši se.

- Video sam i da Kadri Veselji bolje zna šta mi je Putin rekao nego ja... On je čuo nešto što niko nije čuo a za to su potrebne izvanredne sposobnosti... Ja sam sve vreme bio s njim i jedini sam primio orden u poslednjih 105 godina, a svi na Balkanu bolje znaju šta mi je rekao a ja sedeo s njim... - rekao je Vučić dodajući da svi sve bolje znaju i da je valjda na Balkanu to neki manir da ne smeš da kažeš da nešto ne znaš, da nisi nešto čuo...

- Ja doduše od Putina nisam čuo da će priznati nezavisno Kosovo, ali ako je Veseljiju rekao onda... A meni je juče govorio sve suprotno - kazao je Vučić i odogvarajući na pitanja novinara dodao da je Putin juče četiri-pet puta u mikrofon rekao ono što misli.

(Kurir.rs/Foto: Kurir TV printscreen)

Kurir

Autor: Kurir