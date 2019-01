VUČIĆ UŽIVO IZ PREDSEDNIŠTVA: Molim Prištinu da ukine takse i nije mi teško to da izgovorim! Od toga zavisi hoće li biti i vanrednih izbora! Hvala Putinu na poseti, gasni sporazum od presudnog značaja (KURIR TV)

BEOGRAD - Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić danas u 13 sati obratio se medijima iz Predsedništva, dan posle posete ruskog predsednika Vladimira Putina Srbiji.

Vučić se na samom početku zahvalio Putinu na jučerašnjoj poseti, ali pre svega na brojnim sporazumima koji su juče potpisani sa ruskom delegacijom.

1 / 6 Foto: Kurir TV

- Na prvom mestu je gasovod i nije slučajno što je šef Gasproma Aleksej Miler rekao da će deo gasovoda u Srbiji biti završen već do kraja 2019. godine... Na drugom mestu je železnica, za koju smatramo da je budućnost, pre svega kargo, a onda i putnička. Reč je o 230 miliona evra. Na trećem mestu je auto- put ka Makedoniji - istakao je Vučić u današnjem obraćanju uživo iz Predsedništva predstavljajući sve ono što je juče potpisano sa ruskom državom.

O vojnoj saradnji

- Ove godine očekujemo 7 helikoptera borbenih - MI-35, zatim naoružanih MI-17, zatim helikoptere kupljene od Erbasa - rekao je Vučić, ocenivši da je vojno-tehnička saradnja s Rusijom odlična, ali i da to govori da je stanje u našim finansijama i budžetu odlična kad sve ovo možemo da kupimo.

foto: Printscreen Kurir TV

Vučić je rekao i da će do polovine 2020. godine bitno biti unapređeni i radarski sistemi, kao i da je Srbija nabavila važne "interseptore" - presretače, uređaje koji čuvaju nebo Srbije jer je u ovom trenutku veoma važno ko će koga na nebu prvi da vidi...

"Hvala narodu Srbije, ti ljudi stvarno nisu došli zbog mene, došli su da vide Putina!"

- Hvala ljudima koji su ruskom predsedniku juče pokazali izvanrednu gostoljubivost, na pristojan i dostojanstven način... Hvala, građanima Srbije zbog toga... Kad se toliki broj ljudi, više od 100.000 ljudi okupi na jednom mestu, a ne bude polomljen nijedan prozor... Hvala im... Ti ljudi stvarno nisu došli zbog mene, došli su da vide Putina! Ja nikada ne bih mogao da okupim toliki broj ljudi... Ni da sam ih pozvao, ne bih uspeo da ih skupim toliko... Oni su juče došli da vide ruskog predsednika...

"Molim Prištinu da ukine takse i molim naše EU partnere da utiču na to ..."

- Molim Prištinu da ukine takse i nije mi teško to da izgovorim - rekao je Vučić i dodao da upućuje i molbu i apel partnerima iz EU da još snažnije utiču na Prištinu da ukinu takse, smatram da je važno da nastavimo razgovore sa Albancima.

foto: Printscreen Kurir TV

- Molim ih da ti zahtevi budu jasniji, određeniji, važno je zbog Srba na Kosovu i Metohiji. Nažalost, čuli smo reči od albanskih zvaničnika koji govore da je osnovni cilj naneti štetu Srbiji.



O vanrednim izborima, taksama i odgovoru Prištine

Vučić je danas kazao i da od ukidanja taksi i pregovora sa Prištinom zavisi hoće li biti vanrednih izbora.

- Treba da čujemo i od Prištine i od EU hoće li biti ukidanja taksi... pa da vidimo hoće li biti vanrednih izbora, hoće li se Haradinaju ispuniti želja da me skinu vlasti...

Video sam i da Kadri Veselji bolje zna šta mi je Putin rekao nego ja... Ja sam sve vreme bio s njim i jedini sam primio orden u poslednjih 105 godina, a svi na Balkanu bolje znaju šta mi je rekao a ja sedeo s njim... - rekao je Vučić dodajući da svi sve bolje znaju.

- Ja doduše od Putina nisam čuo da će priznati nezavisno Kosovo, ali ako je Veseljiju rekao onda... A meni je juče govorio sve suprotno - kazao je Vučić.

"Ako nema dijaloga, nema ni smetnji da idemo na izbore"

Vučić je izjavio danas da je bitno da međunarodna zajednica i Evropa saopšte da li će uskoro biti ukinute kosovske takse na robu iz Srbije, odnosno da li će biti nastavljen dijalog, kako bi znao da li da se organizuju vanredni izbori ili ne.

"Ako nema dijaloga, nema smetnji da idemo na izbore. Zato je bitno da znamo žele li oni razgovore... Mislim da je važno da vodimo računa o državnim interesima. I zato hoćemo odgovor od Evropljana i Prištine. Ako neće da bude ukidanja taksi, onda da pružimo šansu i Haradinajevoj ideji da me skinu sa vlasti. A to se radi na izborima", rekao je Vučić. On je dodao da je spreman da sasluša sve tvrdnje o tome da birački spisak ne valja i da se sve eventualne nepravilnosti isprave.

"Neka promene slobodno... Ali to su prazne priče. Valjda je bolje da ne govorim kakvo je stvarno stanje u javnom mnjenju. Plašim se da bi se neki razočarali", rekao je Vučić.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Kurir TV)

