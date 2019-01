PREDSEDNIK SRBIJE O GASNOM SPORAZUMU SA RUSIJOM: Reč je o ogromnoj investiciji, ovim se jača naša zemlja

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas da je sporazum o gasu, koji je postignut sa Rusijom, od presudnog značaja za Srbiju, jer će omogućiti da se, kada se realizuje u potpunosti podići "vrednost" naše zemlje.

Vučić je, na konferenciji za štampu povodom rezimiranja posete predsednika Ruske federacije Vladimira Putina, ukazao na izjavu šefa Gasproma Alekseja Milera da će do kraja godine biti izgrađen gasni konektor ka Bugarskoj.

"Mi to nazivamo centralnim gasovodom od 420 kilometara. To bilo od suštinskog strateškog zančaja za budućnost Srbije. Reč je o ogromnoj investiciji, a finansiranje ćemo podeti, u kom procentu ostaje još da se vidi", kazao je on.

Vučić je nagalsio da je to od ogromnog značaja za budućnost, industrijalizaciju, napredak Srbije i rast BDP-a.

Ukazao je da idemo na izgradnju gasnog skladišta za 750 miliona kubnih metara, kako bi mogli da u svakom trenutku intervenišemo kada dođe do nestašice.

"Nije ga samo za upotrebu u domaćinstvima, već pre svega u preduzećima, donosi ili odvodi investitore. Treba da provodimo gasifikaciju. Danas imamo gasifikaciju do Leskovca, ali ne i južnije. Imamo problem sa Teklasom, u Vranju, svuda južnije. Moramo taj problem da rešavamo. I u drzgim delovima nemamo proveden gas, pa je problem za dolazak investitora", obajsnio je on.

Rekao je da se radi o bitnim stvarima koje suštinski i strukturalno menjaju izgled naše države, povećavaju vrednost naše cele zemlje.

Podsetio je da smo podigli našu potrošnju gasa sa 1,5 na 2,15 milijardi kubnih metara, a da ćemo, u skladu sa ubraznom industrijalizacijom, do 2020. potrošnju podići do tri milijarde kubnih metara.

To znači snažniju industriju, podvukao je Vučić.

Zahvalio se Putinu na psoeti, što je odvojio vreme za Srbiju, a psoebno na konkretnim sporazumima koje smo potpisali.

