STEFANOVIĆ: Nije laka odluka raspisati vanredne parlamentarne izbore! Datum nismo pominjali

Nije laka odluka raspisati vanredne parlamentarne izbore jer postoje različiti faktori koje treba uzeti u obzir, a još nije bilo reči o datumu njihovog mogućeg održavanja, izjavio je danas ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović.

"To nije laka odluka. Svi faktori se uzimaju u obzir i zato još čekamo da se kristališe šta će se dešavati i sa odnosima sa Evropskom unijom... Nismo razgovarali čak ni o datumima. Znam da mediji nekad vole da spekulišu. Bilo je prvo da će biti odmah posle Nove godine, da će biti u februaru, sad već mart-april, videćemo dokle će dogurati", kazao je Stefanović na RTS-u.

Situaciju koja se tiče ovih mogućih izbora okarakterisao je kao "neobičnu", istakavši da izbore u jednoj zemlji obično traži neko ko nije na vlasti ili ko želi da se vrati na vlast.

"To je slučaj kod nas. Stranke opozicije koje su nekada bile na vlasti žele da se vrate. Oni ne traže izbore jer tamo gde su izlazili, kao što je bio slučaj u Lučanima, nisu prolazili baš dobro. Mi smo pozvali i mi smo rekli, 'mi želimo da razgovaramo o tome' pošto su počele te priče - nema predsednik Srbije Aleksandar Vučić legitimitet, nema vlada legitimitet, dobro, hajde da proverimo šta misli narod o tome", kazao je on.

Stefanović je naglasio da je on uvek za izbore kada se u javnosti dođe do ukazivanja na potrebu za tim, ali istakao da to "nije uvek pametno".

"Treba da se proveri volja naroda, zašto da ne, šta ima više od demokratskog toka, ja bih to u svakom slučaju voleo. Da li je to u svakom momentu pametno ili nije? Nije. Treba uvek razmisliti da li postoje druge okolnosti vezane za dešavanja u zaštiti našeg teritorijalnog integriteta", kazao je Stefanović.

Napomenuo je da se aktuelna vlast bori i da je uspela da učini da 12 zemalja povuče priznanje tzv. Kosova kao nezavisne države.

"To je veliki uspeh za našu državu, to se ranije nije dešavalo. To radi ova vlada, ovaj predsednik, ova diplomatija. Imate naravno jačanje ekonomije, a znate da kad god se dođe do izbora, iako sam ja uvek za to da treba da se proveri narodna volja, ali naravno, kad razmišljate o ekonomiji, zapitate se da li će oni (izbori) usporiti jačanje ekonomije", kazao je Stefanović.

Takođe je kazao da veruje da će Evropska unija zbog izbora za Evropski parlament koji se očekuju u prvoj polovini tekuće godine, prilično usporavati ostale procese, zato što su, kako je kazao, koncentrisani na izbore koji njih muče, i to treba uzeti u obzir.

"Dakle, mnogo je faktora koji su pred nama i koji će na kraju i formulisati odluku", zaključio je Stefanović.

