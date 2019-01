ZORANA MIHAJLOVIĆ ISKRENA DO KOSKE: Razumem i ne razumem građane koji protestuju, opozicija je nečasna! A onda otkrila na šta se ježi, kakva je sa Anom Brnabić i da li je najveća svađalica u vladi

BEOGRAD - Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infarstrukture Srbije Zorana Mihajlović izjavila je da razume, ali i ne razume građane koji protestuju, da su predsednik Srbije Aleksandar Vučić i Vlada Srbije spremni da sa njima razgovaraju, što, kako je dodala, ne znači da će se oko svega složiti.

"Razgovor ne znači da ćemo se oko svega složiti, ali na kraju možda dođemo do toga da zajedno definišemo šta još možemo da uradimo", rekla je Mihajlovićeva i dodala "kamo sreće da su nam ostavili uređenu državu".

foto: Ana Paunković

Mihajlović je rekla da podržava održavanje vanrednih parlamentarnih izbora, ali ne zbog protesta, već zbog toga što su "neki pomislili da im je funkcija bogomdana".

"Naježim se kad čujem da postoji neki predlog i zadatak, a da neko ko je protiv toga onda kaže: 'E hoću na izbore'", kazala je Mihajlović.

Ona je kazala da se lideri opozicionog Saveza za Srbiju zaklanjaju iza "građana, čak i iza mrtvih ljudi i porodilja", što je ocenila kao nečasno.

"Srbiju nikada nisu vodili nečasni ljudi...A ova opozicija je nečasna", kazala je Mihajlović.

"Ljudi bi voleli da pročitaju da se one ne podnose"

Na pitanje u kakvim je odnosima sa premijerkom Srbije Anom Brnabić, Mihajlović je rekla da bi ljudi voleli da pročitaju da se one ne podnose i dodala da one "možda i nisu fanovi jedna druge, ali svaka svoj posao radi odgovorno i profesionalno".

"Odlično znam šta mi je posao, šta hijerarhija i to se poštuje. I očekujem da Ana što pre postane članica SNS, jer je to odavno najavila, i želim joj dobrodošlicu", kazala je Mihajlović.

"Na izbore, pa neka građani ocene i nas i njih"

Mihajlović je izjavila je da se zalaže za vanredne izbore u Srbiji kako bi građani ocenili kako rad Vlade, tako i onih koji kritikuju njen rad, ali i zbog onih koji nerad kriju iza svojih funkcija.

"Jesam za vanredne izbore. Ne zato što jedan deo građana protestuje, ili zato jer je (lider opozicionog Saveza za Srbiju) Dragan Đilas tako ustao ovog jutra, pa rekao da mu se Vlada Srbije ne sviđa, a da je (predsednik Srbije Aleksandar) Vučić loš. Ne, zalažem se za izbore da još jednom proverimo šta stvarno misle građani... Da građani daju ocenu, i nas, i njih", rekla je Mihajlovićeva za Alo.

Ona je istakla da je u isto vreme i smešno i tužno to što lideri opozicije beže od izbora. "Svet je odavno osmislio izbore kao najdemokratskiji način promene vlasti. Zato, gospodo iz opozicije, izbori, a ne trenutno stanje nečijeg bioritma, horoskopa ili stepen lične frustacije onih koji bi samo da se dočepaju fotelja.

Vuk Jeremić, Boško Obradović i Dragan Đilas danas se kriju iza građana, zaklanjaju se čak i iza mrtvih ljudi i porodilja i sve je to veoma nečasno. Srbiju nisu nikada vodili nečasni ljudi. Imali smo vladare koji su grešili u donošenju važnih odluka, imali smo druge koji su takođe grešili. Ali najmanje je bilo nečasnih. A ova opozicija je nečasna! Srbija se promenila, čitav svet nas uvažava", istakla je Mihajlovićeva.

foto: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Odgovaraći na pitanje kako komentariše "titulu najveće svađalice" u Vladi koju su joj dodelili pojedini mediji, ona kaže da ne može da pomogne onima koji je doživljavaju na takav način.

"U Srbiji će vam oprostiti nesposobnost, nerad, glupost, oprostiće vam i ako vređate ili pretučete ženu i decu, čak i ako ukradete... Ali uspeh, sopstveno mišljenje, rezultat, promene, reforme, to se ne oprašta i to govorim iz ličnog iskustva. Imam svoje mišljenje i ako je to za nekog 'svađalica', ne mogu da mu pomognem", rekla je Mihajlovićeva.

