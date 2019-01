PAHOR: Slovenija podržava ambicije Srbije da postane članica EU! Podrška i po pitanju dijaloga Beograda i Prištine

Slovenija podržava ambicije Srbije da postane članica EU i podržava dijalog Beograda i Prištine, jer on nema alternativu, poručio je danas u Beogradu predsednik Slovenije Borut Pahor.

Pahor je, na zajedničkoj pres konferenciji sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, podsetio da je pre 10 godina, kada je o Srbiji govorio u Evropskom savetu, rekao da nakon što je ušla Hrvatska ušla u Uniju i Srbija mora što pre da postane njena članica.

To, istakao je, zavisi od pregovora sa EK, ali Srbija ima Srbija ima podršku Slovenije na tom putu.

U tom smislu, rekao je da mu je bilo važno da još jednom čuje od Vučića njegov ličan stav i stav srpske države u angažovanju u rešavanju otvorenih pitanja u pregovorima sa EK, kako bi proces bio što brži.

"To se tiče odnosa u regionu, u prvom redu se odnosi na dijalog Beograda i Prištine. Kao tvoj i prijatelj tvoje države, podržavam taj dijaalog i ne vidim nikakvu alternativu dijalogu. Ne znam kako i kada će to da završi, to zavisi od bilateralnih razgovora i pregovora dve strane, ali ono što može Slovenija, kao prijatelj sa svim narodima i državama u regionu, da pomogne, ja sam ponudio iskrenu podršku", rekao je Pahor, obraćajući se Vučiću.

Dodao je da će o tome biti reči na sastanku procesa Brdo - Brioni, 7. i 8. maja u Tirani.

On je istakao da uređenje pitanja u regionu u velikoj meri zavisi od nas samih.

Podseća da je Sarajevo nije ni započelo pregovore o pristupanju, da je Crna Gora na evropskom putu i konstatuje da može biti jako "zamršeno", ali da, kako kaže, imamo dva puta.

"Jedan je da se pouzdamo u to da će velike sile da urede ta pitanja, ali mislim da u velikoj meri zavisi od nas, kako ćemo mi da rešimo bilateralna i multilaterna pitanja na ovom prostoru kako bismo osigurali našim ljudima bezbednost. To zavisi od predsednika vlada i vođa u regionu", kazao je Pahor.

Kaže da je EU u losem položaju što se prosirenja iz više razloga , ali lideri u regionu, moraju, dodaje, morakui da budu svesvni kakva je naša odgovornost za proces pomirenja, jačanje međusbnog povrenja i poštovanja.

Naveo je da je prošlo deset godina od kada je sa vladinom delegacijom, kao premijer, posetio Beograd i to u vreme zamršenih odnosa između Slovenaca i Srba.

Tada su, kaže Pahor, u velikoj političkoj toleranciji imali viziju da se uspostavi čvrsto prijateljstvo i napravljeni su odlučujući koraci koji su doveli do saradnje.

Rekao je i da mu je velika čast što će se danas obratiti u srpskom parlamentu.

Kada je reč o trgovinskoj razmeni, ona je pre deset godina bila pola milijarde evra, a danas je ona 1,3 milijarde evra sa trendom rasta.

Slovenija i Srbija su, ističe, međusobno važni investitori i ekonomska saradnja jako dobro napreduje.

"Sa predsednikom Vučićem ispravno ocenjujemo da je važan razvoj ekonomskih i kulturnih odnosa, kao i politička saradnja u ovom delu Evrope.

Istakao je da je njegova poseta Beogradu namenjena učvršćivanju poverenja i svih odnosa između Srbije i Slovenije.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir

Autor: Kurir