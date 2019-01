HARADINAJ USIJANA GLAVA NE ODUSTAJE: Takse ostaju, koalicija se ruši?!

PRIŠTINA - Ramuš Haradinaj, premijer privremenih prištinskih institucija, ostaje čvrsto pri stavu da takse uvećane za 100 odsto na robu iz Srbije i BiH neće biti ukinute, neisključujući pritom mogućnost raspada vladajuće koalicije.

Haradinaj je nakon niza sastanaka sa američkim ambasadorom Filipom Kosnetom i liderima stranaka vladajuće koalicije u protekla dva dana i nakon više zahteva SAD da Priština ukinute nametnute takse, ponovio da je to, kako je rekao, "suverena odluka vlade Kosova".

To bi, kazao je, moglo da dovede do rušenja vladajuće koalicije, što znači raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Do, kako je rekao, rušenja koalicije moglo bi doći već narednih dana.

"Mi smo u pravim političkim procesima, sve je moguće u narednim sedmicama i danima, prvo je da se reše neke važne stvari kao što je usvajanje budžeta", kazao je Haradinaj, preneo je pristinski Zeri.

Haradinaj, koji je i lider Alijanse za budućnost Kosova, rekao je da podržava nastavak dijaloga sa Beogradom, ali bez ikakvih uslovljavanja, posebno ako je reč o nekim, kako kaže, "državnim odlukama".

"Zainteresovan sam za postizanje sporazuma sa Srbijom bez cepanja teritorije i formiranja Zajednice srpskih opština. Ni mi ne diktiramo uslove dijaloga bilo kojom odlukom Vladi Srbije. Odluka o taksama je suverena odluka vlade Kosova", rekao je Haradinaj, prenosi Ljajmi.

Sa koalicionim partnerima je, kaže, juče razgovarao o svim izazovima sa kojima se Priština suočava u ovom trenutku. Ocenio je da velike poteškoće Kosovu stvara uverenje da "takse koče nastavak dijaloga".

"Mi pažljivo slušamo ove reakcije. Želim nastavk dijaloga, ali ne razumem uslove koji se postavljaju.Rekao sam da 'tablice uklanjaju porez, ali zašto bi porez uklonio sto", rekao je Haradinaj. Potvrdio je da američki ambasador traži ukidanje taksi, te dodao da je to stalni zahtev koji smatra neprihvatljivim.

"Nije u redu da on (Kosnet) postavlja uslove Kosovu", kazao je i dodao da jedino sporazum sa Srbijom može da reši sve porbleme, preneo je Ljajmi.

Prištinska Bota sot je prenela da je Haradinaj za naredne dane najavio mogućnost "dramatičnih događanja" na Kosovu, uključujući i pad vlade, dnosno raspad vladajuće koalicije.

"Bez obzira na to ko će pasti, važno je da Kosovo stoji", naveo je Haradinaj.

Sastanak američkog ambasadora Filipa Kosneta sa kosovskim liderima održan je jutros i trajao je nešto oko sat vremena. Nakon odlaska Kosneta, Hašim Tači, Kadri Veselji i Ramuš Haradinaj su nastavili sastanak, a njima su se priključili Fatmir Ljimaj i Bedžet Pacoli.

