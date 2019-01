VAŠINGTON ZATEŽE UZDE U PRIŠTINI: SAD neće odobriti vizu nijednom kosovskom zvaničniku ako takse ostanu na snazi!

PRIŠTINA - Sjedinjene Američke Države neće odobriti vizu nijednom kosovskom zvaničniku posle odbijanja Prištine da ukine ili suspenduje takse na uvoz robe iz Srbije i BiH.

Po navodima portala, Vašington je time počeo da primenjuje konkretne mere prema zvaničnicima Kosova posle odluke Vlade i premijera Ramuša Haradinaja da takse i dalje ostaju na snazi.Analitičar Arton Demhasaj ocenio je da se radi o pritisku da se ubedi Vlada Kosova da donese odluku o ukidanju ili suspenziji takse, preneo je danas Lajmi.net. Nije siguran dokle će vlada Kosova moći da se suprostavlja zahtevima SAD i EU, kaže on.

"Videli smo da vlada ostaje odlučna i videćemo do kada će to trajati, kako će reagovati na pritiske SAD ili EU", kazao je Demhasaj. On je ocenio da su SAD pitanje taksi shvatile "vrlo ozbiljno" i dodao da su moguće i druge teže sankcije Vašingtona prema institucijama Kosova.

SAD su od Kosova zahtevale suspenziju taksi kako bi se dala mogućnost nastavku dijaloga o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, dok je premijer Haradinaj odlučan da takse ne budu povučene bez garancija Vašingtona i Brisela da će rezultat konačnog sveobuhvatnog pravno-obavezujućeg sporazuma Beograda i Prištine, biti priznanje nezavisnosti Kosova.

