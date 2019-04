VUČIĆ UŽIVO IZ PEKINGA: Kinezi od svih zemalja jugoistočne Evrope najviše ulažu u Srbiju! Auto-putem na more već za desetak dana! Zabrinut sam zbog zabrane Srpskoj listi da se kandiduje

PEKING - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji boravi u Kini, poručio je danas u televizijskom uključenju uživo iz Pekinga da Kina od svih zemalja jugoistočne Evrope najviše ulaže u Srbiju.

- Štaviše, oni su sve zainteresovaniji za ulaganja u našu zemlju - kazao je Vučić dodajući da je saradnja naših zemalja potvrda našeg čeličnog prijateljstva.

On je dodao i da "naši kineski prijatelji" veoma cene rukovodstvo države Srbije, te naglasio da gde god ode na Zapad govori svima isto o saradnji i prijateljstvu sa Kinom, iako se mnogi na Zapadu snebivaju i izbegavaju da govore kad je reč o Kini.

foto: Tanjug/Dimitrije Goll

Predsednik je govorio i o tome da je Kina lider u robotici, za kojom zaostaju i SAD, a Evropa pogotovo na tom polju.

Vučić je pomenuo i završetak radova na Koridoru i najavio da će već za desetak dana moći da se putuje auto-putem ka moru, ka Solunu...

Brutalno ukidanje demokratije: Zabrinut sam zbog zabrane Srpskoj listi da se kandiduje!

- Poštujem kancelarku Merkel i Makrona, ali ja u ovom trenutku ne mogu da razumem o čemu bismo mogli da razgovaramo u Berlinu... - reagovao je Vučić na pitanje kako komentariše zabranu Srpskoj listi da se kandiduje na predstojećim izborima na severu Kosmeta.

On je rekao da je izuzetno zabrinut zbog zabrane Srpskoj listi da se kandiduje, zbog brutalnog ukidanja demokratije i dodao da evo to niko iz sveta ne osuđuje, a da njega stalno zovu iz sveta i pitaju šta bi mogao da učini da se Albanci odobrovolje...

foto: TV Pink Printscreen

- A ja im kažem, kako ste vi, kakvo je vreme kod vas... - rekao je on dodajući kako se vlasti u Prištini ne plaše da to rade... Dodao je i da je to reakcija Prištine koja je shvatila da pare tu ne mogu ništa, da su tamošnji Srbi uz svoju državu.

Srbiji ukazana velika čast i poštovanje

Vučić je izjavio i da je Srbiji, kao maloj zemlji, ukazana velika čast i poštovanje u Kini, kao i da je sveobuhvatna saradnja sa Kinom u mnogim oblastima potvrda čeličnog prijateljstva dve zemlje.

"Potpisujemo više okvirnih sporazuma za konkretne projekte i ugovore o finansiranju, kao i memorandume, Mi sa Kinezima, kada govorim o bilateralnog saradnji, razvijamo sveobuhvatnu stratešku saradnju u svim oblastima društvenog života", rekao je Vučić novinarima.

Kaže da je saradnja počela kroz bilateralne infrastrukturne projekte, na primer, na delu Koridora 11, ali da je saradnja sa Kinom sveobuhvatnija.

1 / 5 Foto: Tanjug/Dimitrije Goll

"Kinezi u Srbiju ulažu najviše od svih zemalja Jugoistočne Evrope, pre svega u svoje fabrike, od Zzelezare, Linglonga, Ziđina i drugih", rekao je Vučić istakao da su sve to investicije vredne milijardu i više evra.

Istakao je da su Kinezi sve više zainteresovani za ulaganja i dolazak u Srbiju, kao i da je treći okvir saradnej sa Kinom stvaranje industrijskih parkova.

Vučić kaže da će Srbija i Kina formirati i radnu grupu za zajedničke investicije i da je njegova molba prema predsedniku Kine Si Djinpingu da pomozne Srbiji da se kao mala zemlja uključi procese razvoja robotike i veštačke inteligencije, s obzirom da i SAD i Evropa zaostaju u tome u odnosu na Kinu.

U našoj zemlji, ističe, ima puno mladih talentovanih ljudi i da bi mogli da se u to uključe. Vučić kaže da Srbija ima i vojnotehničku saradnju sa Kinom i da je takva saradnja potvrda čeličnog prijateljstva naše dve zemlje.

foto: Tanjug/Dimitrije Goll

Dodao je da je Srbija prva u Jugostičnooj Evropi podržala iniciajtivu Pojas i put.

On je istakao da Srbija želi sa Kinom punu saradnju.

"U Evropi, kada pomenete Kinu, svi se nešto pravdaju. Ja se nigde ne pravdam. Za razliku od onih koji nam svakodnevno poručuju :"Nije vam mesto u Evropi ili nećemo vas", Kinezi nam kažu:"Mi sa vama hoćemo". I mi hoćemo", kaže Vučić, dodajući da Kina ne ugrožava suverenitet i integritet Srbije.

Vučić je doputovao rano jutros u višednevnu posetu Pekingu, tokom koje će se sastati sa predsednikom Kine Sijem Đipingom, kao i predsednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom, sa kojima će, pored bilateralnih pitanja, pre svega razgovarati o Kosovu i Metohiji.

(Kurir.rs/TV Pink)

