VUČIĆ POSLE ZABRANE SRPSKOJ LISTI DA SE KANDIDUJE: Šokiran sam bezobrazlukom Prištine

PEKING - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić porucio je danas da je veoma zabrinut zbog sprečavanja Srpske liste da učestvuje na izborima na KiM i istakao da će o tome razgovarati sa liderima Kine i Rusije u Pekingu, ali i sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel na sastanku u Berlinu.

Navodeći da će Kosovo biti jedna od ključnih tema sa predsednikom Rusije i Kine Vladimirom Putinom i Si Djinpingom, Vučić je rekao da je šokiran bezobrazlukom i drskošću Prištine, nakon odluke kosovske Centralne izborne komisije, koja ni danas nije potvrdila kandidate Srpske liste za gradinačelnike četiri srpske opštine na severu Kosova i Metohije.

"To su neverovatne stvari, šokiran sam da nečiji bezobrazluk i drskost mogu da idu to tih granica. To su stvari koje se ne rade", istakao je Vučić u razgovoru sa srpskim novinarima u Pekingu.

"Srbija je zadobila veliko poštovanje u Kini" Vučić je izjavio danas u Pekingu da je Srbiji, kao maloj zemlji, ukazana velika čast i poštovanje u Kini, kao i da je sveobuhvatna saradnja sa Kinom u mnogim oblastima potvrda čeličnog prijateljstva dve zemlje. "Potpisujemo više okvirnih sporazuma za konkretne projekte i ugovore o finansiranju, kao i memorandume, Mi sa Kinezima, kada govorim o bilateralnog saradnji, razvijamo sveobuhvatnu stratešku saradnju u svim oblastima društvenog života", rekao je Vučić novinarima. Kaže da je saradnja počela kroz bilateralne infrastrukturne projekte, na primer, na delu Koridora 11, ali da je saradnja sa Kinom sveobuhvatnija. "Kinezi u Srbiju ulažu najviše od svih zemalja Jugoistočne Evrope, pre svega u svoje fabrike, od Zzelezare, Linglonga, Ziđina i drugih", rekao je Vučić istakao da su sve to investicije vredne milijardu i više evra. Istakao je da su Kinezi sve više zainteresovani za ulaganja i dolazak u Srbiju, kao i da je treći okvir saradnje s Kinom stvaranje industrijskih parkova. Vučić kaže da će Srbija i Kina formirati i radnu grupu za zajedničke investicije i da je njegova molba prema predsedniku Kine Si Đinpingu da pomogne Srbiji da se kao mala zemlja uključi procese razvoja robotike i veštačke inteligencije, s obzirom da i SAD i Evropa zaostaju u tome u odnosu na Kinu. U našoj zemlji, ističe, ima puno mladih talentovanih ljudi i da bi mogli da se u to uključe.

On je dodao da je to ukidanje demokratije na koje niko iz sveta nije reagovao. "Neću da kazem na šta me to podseća, kad nekome branite da se kandiduje zato sto vam se ne sviđa njihova politika, iako nema ništa protivzakonito, niti narušava nečija ljudska prava...Razmislite kako se to naziva", rekao je Vučić.

Dodao je da će to pitanje da postavi i nemačkoj kancelarki Angeli Merkel i ostalim liderima u Berlinu, kao i da će o tome da razgovara i sa Putinom i Sijem, iako je, kaže, siguran da oni dele njegovo mišljenje.

Vučić je podsetio da je jedna od tačaka u Briselskom sporazumu da Srbi imaju obavezu da učestvuju na izborima po kosovskim zakonima, ali da im sada smeta to što Srpska lista pobeduje.

Dodao je da je ogroman novac uložen da se razori Srpska lista i Srbi odvoje od Beograda i Srbije.

"Pogledajte koliko su svojih medija stranci stvorili na severu Kosova samo da bi razorili ugled Srpske liste, sve kampanje za kriminalizaciju severa i Srba na KiM i ništa nisu uspeli. Možete da pišete šta hoćete, da lažete, Srbi će da budu uz svoj narod i svoju državu", rekao je Vučić.

Predsednik je dodao da su Albanci mislili da Srbi neće želeti da učestvuju na izborima, a da sada, kada su Srbi rekli da će izaći i ponovo će pobediti, žele da im zabrane izlazak samo zato što se njihova politika ne sviđa Hašimu Tačiju, Ramušu Haradinaju ili Veseljiju.

Upitao je i šta očekuju da će biti odluka Srpske liste posle 10. maja.

"Očekujete da Srbi kažu - nametnite nam da predsednik Srba bude Rada Trajković, a predsednik vlade Srba Slobodan Petrović... Pa, za njih niko neće da glasa, ne mogu da dobiju 50 glasova", rekao je Vučić.

Kako kaže, zovu ga svaki dana i pitaju da li ima nešto da uradi da odobrovolji Albance.

"Kažete samo: dobro, hvala, kako ste, lepo je vreme napolju. Šta da kažem drugo. Moje je da zastupam interese Srbije, a ne da se dodvoravam nekome da bih obezbedio sebi fotelju", kaže Vučić.

Na pitanje da li se potezima Prištine, uključujući i ovaj poslednji, obesmišljava predstojeći susret u Berlinu, predsednik kaže: "Ja moram da kažem da ne razumem...Uvek sam poštovao kancelarku Merkel i predsednika Makrona. Siguran sam da su pametniji od mene i da će nešto da smisle. Ja u ovom trenutku ne razumem kako i o čemu da razgovaram sa Prištinom. (Kraj) ivi/

