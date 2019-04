NAPAD NA PREDSEDNIKA SRBIJE Damir Handanović: Cilj je destabilizacija Srbije! Opozicija želi da nastavi da pljačka građane

Damir Handanović, direktor CEBEF-a reagovao je na napad na predsednika Srbije Aleksandra Vučića:

Cilj orkestriranih napada na predsednika Aleksandra Vučića i na njegovu porodicu ima za cilj da destabilizuje Srbiju, kako ovde tako i u svetu.

Laži i uvrede koje plasiraju u medijima su dokaz da opozicija, ako se uopšte tako može i nazvati, nema politiku koja ce omogućiti građanima Srbije da žive bolje, već da na sve načine pokuša da dođe do fotelja i nastavi po starom, a to je pljačka građana i neodgovorna politika koja nam ruši ugled u svetu.

Aleksandar Vučić se delotvorno i odgovorno bori za budućnost nas i naše dece, ima konkretne rezultate, a i sami smo videli koliku podršku naroda je imao na skupu “Budućnost Srbije” u Beogradu.

Nijedan predsednik Srbije do sada nije imao bilo kakvu kampanju da obiđe građane zemlje, neposredno razgovara sa njima i predstavi im šta je to postignuto do sada, i šta još treba da se uradi.

Kurir