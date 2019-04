GRADONAČELNIK KRALJEVA PREDRAG TERZIĆ: Napadi na porodicu ne smeju biti način političke borbe

Povodom pisanja pojedinih medija u kojima se iznose brojne neistine i bezumni napadi na majku, brata i sina Aleksandra Vučića, gradonačelnik Kraljeva dr Predrag Terzić je izjavio „da je cilj takvih tekstova isključivo destabilizacija Aleksandra Vučića, i to baš u danima kada predsednik Srbije održava bilateralne sastanke s dva od tri najmoćnija svetska lidera - predsednikom Narodne Republike Kine Si Đinpingom i predsednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom.

Sastancima s dva najznačajnija političara u Evropskoj uniji, predsednicom Vlade Nemačke Angelom Merkel i predsednikom Francuske Emanuelom Makronom, predsednik Vučić će, već u narednih nekoliko dana, tražiti način da poboljša težak položaj Srbije u pregovorima oko statusa Kosova, u koji nas je politika današnje opozicije dovela.

Dakle, dok je za lidere Saveza za Srbiju Vučić prevarant i diktator, za najvažnije svetske lidere on je, iako dolazi iz male zemlje, cenjen i uvažavan državnik, čovek čija se reč sluša i poštuje. Za sve pristojne građane Srbije, koji ne žele da se delimo, već da svakog dana napredujemo, Vučić je garant stabilnosti, mira i slobode, a za Kraljevčane Vučić je mnogo više od toga - to je čovek koji je posle zatvaranja Fabrike vagona, „Magnohroma“, „Kablara“, „Jasena“, „Autotransporta“, jednom rečju, posle potpunog uništenja kraljevačke privrede, skupio snage da započne gradnju dve potpuno nove fabrike u gradu na Ibru – „Leoni“ i „Eurotaj“, da gradi mostove, škole, stanove za Policiju, Vojsku, Žandarmeriju, zgrade za naše sugrađane u Dositejevoj ulici. On je odgovoran predsednik koji je najavio decenijama čekanu izgradnju Moravskog koridora i otvaranje aerodroma.

Zato danas svi zajedno i jedinstveno stajemo u red za odbranu predsednika Vučića i njegove porodice. Fizičko i verbalno nasilje ne sme i neće biti sredstvo za dobijanje političkih poena, jer interesi Srbije su iznad sitnošićardžijskih interesa lidera i liderčića Saveza za Srbiju“, zaključio je gradonačelnik Kraljeva dr Predrag Terzić.

