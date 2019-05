VUČIĆ O REŠENJU KOJE JE NUDIO ZA KOSOVO: Što ste ga onda napadali od prvog momenta? Pa glavu ste mi otkinuli, a niste ni čuli o čemu se radi

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je danas da je apsolutno licemerje to što sada oni koji su ga napadali zbog njegovog plana za Kosovo i Metohiju i odbacivali taj plan sada tvrde da nisu ni znali za taj plan.



Vučić je, u izjavi za TV Pink, ukazao da se sada vidi sveukupno licemerje, kada kažu da nisu ni čulu šta je sadržaj predloga.

"Što ste ga onda napadali od prvog momenta. Pa glavu ste mi otkinuli, a niste ni čuli o čemu se radi. Pošto ne znate kako da me kritikujete, onda sada kada kažem da je propao taj predlog, kažete da niste ništa ni čuli o njemu. Što ste ga napadali i rušili sve, a niste ni hteli da čujete", poručio je Vučić.

On je podsetio da su svi slojevi društva bili pozvani na dijalog, da su mnogi govorili, od kojih su neki hteli podelu, neki zamrznuti konflikt, ali opozicija, osim što je bila protiv svega, ništa nije rekla.

"Nisu ni čuli predlog a razapinjali su me na krst, napadali. To je nešto što je za mene potpuno nelogično. Suština je da moramo da budemo ozbiljni i odgovorni", poručio je on.

"Albanci su napravili nekoliko bitnih grešaka"

Vučić je ukazao da su Albanci napravili nekoliko bitnih grešaka, ali da i zbog njih ne možemo reći da će narodu biti bolje.

"Ne smemo da pravimo te greške. Nisam smeo i želeo na bilo koji način da okrenemo leđa Angeli Merkel i Emanuelu Makronu posle izvanrednih susreta sa predsednikom Kine Sijem Đinpingom i Rusije Vladimirom Putinom. Suviše smo mali da možemo tako da se ponašamo. Ako ste neodgovorni kao oni da mislite da možete da se silite, to je loš potez. Moramo kao na ivici žice da vodimo računa o svojim interesima, ali isto tako da budemo racionalni i odgovorni", objasnio je on.

Kaže da ga je začudila odgovornost koju je pokazao svojom izjavom lider LDP Čedomir Jovanović.

Istakao je da, kao i kada su u pitanju veliki projekti i investitori, neophodno je da se uvek ponasate na odgovoran način i razumete šta je interes zemlje.

"To nije posao samo 10-tak ljudi, već svih u zemlji. Tu je Nemačka ispred nas, kao i mnoge protestantske zemlje centralne i severne Evrope, jer kod njih nema lakih rešenja i nećete nikada uveriti birače u laka rešenja. Oni hoće da učestvuju u rešenjima", objasnio je on.

Vučić je rekao da danas dobro razume da ono što je nudio nije moglo da prođe zbog strahovitog pritiska nekih zemalja, njihovih obaveštajnih službi, koje su pokrenule sve svoje agenture po raznim zemljama, kako političke, tako i medijske, da rade a priori protiv takvih rešenja.

Uhvatili su, kako je dodao, i one koji se zalažu za nezavisnost Kosova u celini svoje teritorije, pa i velike patriote koji misle da je Kačanik srpsko mesto, a svi su imali jedian jedini zadatak.

Išli su ogromnom snagom da sve to sruše, podvukao je on.

"Šta je rešenje sada, osim što će Kosovo i Metohija, ne mojom voljnom ili što sam ja priznao, dobiti nezavisnost i suverenost na celoj teritoriji. Pa ću da pitam mnoge stručnjake koji su protestovali "što ste to radili?" Kako je moguće da niste mogli da sagledate realnost? Ssto ste ometali mogućnsot da Srbija izvuče nešto za svoj narod?", upitao je Vučić.

Rekao je da to ne donosi njemu nikakvu vrstu moralnog olakšanja, i dodao da se ne oseća dobro, jer je sav svoj politički život posvetio ozbiljnom rešavanju problema.

"Kao što smo 2014. ušli u ekonmomske reforme, i sada se niko više ne plaši za našu privredu. Ima mnogo siromašnih, ali i oni vide da sve ide na bolje. Bogataši se žale, ali oni to čine stalno. Danas smo premrežili Srbiju auotuputevima, gradimo pruze koje su bile nepostojeće. Ićićete 200 kilometara na čas do Novog Sada. Biće brže nego kolima. To je nešto što su velike promene", ukazao je on.

Najavio je da će ove godine uslediti najozbiljnije povećanje plata, najpre medicinskim sestrama, kako bi se sprečio njihov odlazak u inostranstvo.

Dalje će se, kako kaže, povećavati plate lekarima, nastavnicima, ali i vojnicima i policajcima.

"Ali to ćemo raditi bez ugrožavanja privatnog sektora, na način da on to može da prati. Nećemo da javni sektor bude poželjniji od privatnog. Hoćemo da privatnik može da plati bar jedan evro više. Sve ostalo bi bilo razaranje privrede, kao što su oni radili ranije i doveli nas do bankrota", objasnio je Vučić.

(Kurir.rs/Tanjug/TV Pink)

