MINISTAR LJAJIĆ: Takse su izazvale veći problem, a to je blokada političkog dijaloga

Procenjena šteta od uvođenja taksi na robu iz centralne Srbije na Kosovo i Metohiju na godišnjem nivou iznosi 500 miliona evra, izjavio je danas ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić, ali je ocenio da je to kratkoročna šteta, dok su takse izazvale mnogo veći problem, a to je blokada političkog dijaloga.

Pitanje taksi postalo je ne samo paradigma odnosa Kosova sa Srbijom, rekao je Ljajić i naveo da to pitanje predstavljaju ozbiljnu unutrašnju tema na Kosovu, jer svako na njoj ubira političke poene.

"Svi znaju da su 2020. godine izbori na Kosovu i već je počelo pozicioniranje političkih stranaka. Haradinaju je ovo način da podigne svoj politički rejting, onda se drugi utrkuju sa njim, pa smo imali priliku da vidimo da je Tači svojevremeno rekao da su njegovi ministri predložili ove mere...", rekao je Ljajić na TV Pink.

Ističe da je jasno da je ta anticivilizacijska mera u potpunosti blokirala politički dijalog i to na način da Srbija ni na koji način nije odgovorna za to.

"Ostaje nam da čekamo na koji način će pre svega EU, u ovom slučaju Nemačka i Francuska izvršiti pritisak da se takse ukinu, jer ne znam o čemu će razgovarati 1. jula za kada je zakazan novi sastanak u Parizu ukoliko sve ostane po starom", kaže Ljajić.

Ističe da bi bilo potpuno besmisleno da se priča o traženju rešenja za "višedecenijski problem, a da neko nije u stanju da ukine takse i omogući samo slobodnu trgovinu kakva je bila pre 21. novembra prošle godine".

Prema njegovim rečima, u rukama i EU i SAD "su i štap i šargarepa" i oni bi zaista mogli da izvrše pritisak da se takse ukinu, kao i da se implementira ono što bude dogovoreno i to ukoliko bude političke volje.

Jasno je da je EU puno uložila u koncept nezavisnost Kosova, osim zemalja koje nisu priznale nezavisnost, kao i SAD, kaže Ljajicjh i dodaje da se oni sada nalaze u procepu između toga da podržavaju one koje su godinama podržavali i situacije za koju sami kažu da ne korespondira sa onim što je uobičajena politička praksa, a to je slobodan protok ljudi, robe, kapitala.

"A ne da uvodite anticivilizacijske mere u 21. veku i to u trenucima kada imate pokrenut Berlinski proces koji govori o zajedničkom ekonomskom prostoru, ukidanju svih ekonomskih barijera između šest ekonomija Zapadnog Balkana", kaže ministar.

Komentarišući izjave Hašima Tačija da se na Kosovu švercuje srpska roba, Ljajić kaže da je još kada su one uvedene kazao da će to biti raj za švercere.

Dodaje da to uglavnom rade albanski trgovci koji srpsku robu kupuju u Makedoniji, Crnoj Gori, čak i Albaniji i onda je uvoze na Kosovo.

"Nemoguće je da i jedan srpski trgovac može to da radi i da hoće. Jasno je da šverc cveta, možda je neko ove takse i uveo da bi određeni interesni lobii imali ekonomsku korist ukoliko uvozni lobi uvozi robu na ovaj način i ostvaruje profit", navodi ministar.

Šteta od 500 miliona procenjuje se s obzirom da je prošle godine plasirano 440 miliona evra robe na Kosovo i Metohiju, a ove godine, sa rastom od 12 odsto, to bi iznosilo 500 miliona evra, navodi ministar.

Kako kaže, šteta je na dnevnom nivou u proseku oko milion evra manje robe koja se plasira nego da nema taksi, što je, kako dodaje, kratkoročna šteta, a dugoročna šteta je još i veća, jer će privrednici iz Srbije izgubiti to tržište, zato što se drugi već pojavljuju, kako slovenački, crnogorski, hrvatski.

"Da ne govorimo o političkoj šteti. Dijalog je blokiran, sve stoji zbog toga, stvorena je jako loša atmosfera, čak i da se nastavi dijalog u ovakvoj atmosferi šta možete da očekujete kada jedan mali problem koji ste sami izazvali ne želite da rešite, ne pokazujete političku volju da se taj proiblem reši da bi se nastavio politički dijalog u traženju jako kompleksnog i teškog pitanja", kaže Ljajić.

Navodi da je od početka jako pesimističan u pogledu rešenja kosovskog pitanja i naglašava da je taj problem još komplikovaniji, jer na Kosovu nikoga ništa ne zanima osim da Srbija prizna nezavisnost i da se onda taj srpsko-albanski spor svede na većinsko-manjinski spor.

"To je maksimalistički zakon ispod koga niko ne želi da ide", kaže Ljajić i dodaje da je kod nas situacija takva da postoji manjina koja kaže - priznajemo faktičko stanje, Kosovo je nezavisno, izgubljeno 1999. godine i većina koja se na ovaj ili onaj način zalaže za status kvo, odnosno zamrznuti konflikt.

Navodi da je unutrašnji dijalog bio preko potreban, kao i da je svako trebalo da kaže šta misli o tom pitanju i podseća da je njegova stranka izašla sa konkretnim predlogom, za koji nisu tvrdili da je najbolje i najpametnije.

Unutrašnji dijalog je bio potreban, smatra Ljajić i zbog toga što postoje dva dijametralno suprotna pola - jedni koji kažu to je izgubljeno i drugi koji kažu status kvo, važno je da se ništa ne dešava.

Ljajić primećuje da se niko od njih ne pita kako je Srbima na Kosovu, kako je onima koji žive u enklavama u atmosferi zatrovanih odnosa između Beograda i Prištine.

"Jako sam pesimističan između tih krajnosti i zbog toga što svaka ideja se između ta dva pola gubi, a posebno što je ovo postalo pitanje i unutrašnje politike, što su mnogi na političkoj sceni očekivali da Vučić to reši, a kako god da reši on će biti kriv. Mislim da kada bi sada međunarodna zajednica ili Albanci rekli hoćemo da se vratimo pre 1999. godine, polovina bi najmanje rekla nećemo ni to, jer važno je biti protiv", rekao je ministar.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir