VUČIĆ UŽIVO POSLE SASTANKA U NIŠU: Naše jedinice sve su opremljenije i obučenije, budžet nam je za odbranu nikad veći! Danas ćete moći da vidite 8 migova-29, orlove, ali i ĐAVOLJE KOČIJE! To je, bato, dobra mašina (KURIR TV)

Na sastanku sa komandantima jedinica #VS i #MUP i resornim ministrima predsednik Vučić danas u Nišu razgovara o pripremljenosti za realizaciju prikaza sposobnosti VS i MUP povodom Dana pobede.

