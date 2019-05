DRECUN U SKUPŠTINI: Srpski narod mora da redefiniše nacionalnu strategiju

Predsednik skupštinskog Odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun izjavio je danas da srpski narod mora da redefiniše nacionalnu strategiju i da odluči da li će je zasnivati na liniji Beograd-Prišitna ili Beograd-Banjaluka.

"Na početku 21. veka moramo redefinisati nacionalnu strategiju i reći da li ćemo je zasnivati na liniji Beograd-Priština i tom nerešenom konfliktu, ili ćemo forsirati liniju Beograd-Banjaluka. Otvoreno moramo razmišljati o tome i izneti stavove kako bi svi znali šta od nas da očekuju", rekao je Drecun na sednici parlamenta posvećenoj KiM, a na kojoj, kao i juče, govori predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Drecun je na sednici na kojoj se govorilo i o upadu ROSU na sever KiM predstavio i "lični okvir za rešavanje kosovskog problema" koji, kako je rekao, podrazumeva "policentrično rešenje" i isključuje mogućnost priznavanja nezavisnosti Kosova.

"Moj okvir potvrđuje da su pregovori jedini način za postizanje rešenja koje ne može biti zasnovano na novoj realnosti koju Priština pokušava da uvede, od formiranja vojske do uvođenja taksi", rekao je Drecun.

Drecun je dodao da njegov predlog podrazumva i sprečavanje ujedinjenja Kosova i Albanije, ali i otvaranje puta ka EU integracijama.

Drecun je ocenio da je Srbija pokazala snažnu i uverljivu poruku Albancima i celokupnoj međunarodnoj zajednici da želi da reši kosovski problem na miran način, da želi nastavak dijaloga i istorijsko pomirenje, dok iz Prištine stiže odgovor da neće rešenje, pomirenje, nastavak razgovora i da žele da završe užasno etničko čišćenje.

Od kosovskog pitanja zavisi put kojm će cela Srbija i srpski narod ići u 21. veku, kazao je on i dodao da u rešavanju kosovskog problema veliku ulogu ima međunarodni činilac i da je zato važno da se razmotri što se dešava u svetu kako bismo znali kako najbolje da zaštitimo interese.

Prema njegovim rečima, to nije rađeno do sada i zato je krajnje vreme da se to učini jer posle ovoga neće biti moguće ispravljati greške.

Takođe, dodao je da bi u suprotnom mogli da počnemo da reagujemo srcem, a to nam, kako je ocenio, neće zaštiti interese.

Predsednik Odbora ocenio je da treba da se zna da Rusija i Kina, koje će nam pomagati da se spreči ulazak Kosova u UN, ne mogu i da reše to pitanje.

"Nalazimo se na prostoru gde je dominatni uticaj evroatlantskih saveznika, čiji je kapacitet da urušavaju interese Srbije i srpskog naroda ogroman i toliko snažan da ne smemo dozvoliti da nam se ponovi 1999", rekao je on.

Dodao je da je pomoć prijateljskih zemalja ograničena i da zato odnose treba usmeriti na SAD, NATO, EU, Nemačku.

To su zemlje preko kojih možemo stvoriti manevarski prostor da umanjimo postojeću štetu i sprečimo nastajanje velike Albanije, rekao je on i dodao da upravo za ostvarenje tog cilja Albancima treba opravdanje u jednoj nepromilšljenoj reakciji Srbije.

Drecun je dodao da će se rešenje, kakvo god bilo, odraziti i na položaj Republike Srpske.

(Kurir.rs/Tanjug)

