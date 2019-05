ROSU BRUTALNO LOMILA, TUKLA, PREMLAĆIVALA, ALI NI TO IM NIJE BILO DOSTA, PA JOŠ I PROVOCIRALI: Srbima pokazivali SREDNJI PRST, pa repetirali kalšnjikove?!

KOSOVSKA MITROVICA - Radenko Milovanović iz Zubinog Potoka, povređen tokom jutrošnje akcije kosovske policije u tom mestu, kaže da su pripadnici jedinica ROSU pucali na njih, upadali u kuće i maltretirali žene i decu.

- Jurili su me i pucali na mene, skočio sam sa tri-četiri metra i povredio nogu, on je došao do mene i nastavio da puca na mene. Bili su maskirani, imali su fantomke i bili su pod punom ratnom opremom, rekao je Milovanović, koji je zajedno sa povređenim Bobanom Janićijevićem zbrinut u Kliničko-bolničkom centru Kosovska Mitrovica Jednostavno, ratno stanje...Sve su uništili.

Mi smo goluruki bili, niko na njih nije pucao, kako smo se povlačili i postavljali prepreke da ne mogu da prođu, oni su sve rušili i palili. Ulazili su u kuće, maltretirali žene i decu, ispričao je Milovanović.

On je dodao da su pripadnici ROSU tukli sve koji nisu mogli da pobegnu, a sedam lica je odvedeno.

- Došli su sa magistralnog puta do kuća i krenuli da pucaju. On je došao mene da ubije, rekao je Milovanović.

(Kurir.rs/Tanjug)

