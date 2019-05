VUČIĆ ODGOVORIO NA PROZIVKE POJEDINIH POSLANIKA: Nisam došao u parlament sa dokumentom o priznanju Kosova, budite fer, ne optužujte me

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da je danas više puta čuo kako je došao u parlament sa nekim dokumentom o priznanju Kosova, poručujući da, niti je došao sa takvim dokumentom, niti mu je to ideja, te pozvao poslanike da budu fer i da mu ne prebacuju nešto što nije racionalno.

Na dobacivanje poslanika da postoji strah od eventualnog takvog ishoda, odnosno priznanja, Vučić je primetio da smo opet došli u fazu iracionalnog.

"Taj strah ne treba da postoji, ali nas to neće spasiti i neće nam dati više od Kosova i Metohije nego što imamo danas", rekao je Vučić i dodao da je dobro rekao jedan vladika na sinodu SPC - da šta god da on, Vučić, uradi, da će da se kaje i da će svima biti kriv.

Na komentare poslanika SRS Nemanje Šarovića da ima veliku podršku naroda i da ne treba da bude opijen time, Vučić je odgovorio da nije opijen ni podrškom, ni aplauzima, već da se ponašao odgovorno i ozbiljno i da rezultati to pokazuju.

"Gde god da krenete, videćete fabrike koje smo otvorili. Time se ponosim kao i fiskalnom kosnolidacijom, domaćinskim odnosom i poslovanjem .Želim da učinim što više velikih stvari i žuri mi se. Hoću da sprintom trčim koliko dugo mogu, a ne da kilavim", rekao je Vučić.

Vučić je primetio da njega, koji se bori sa svojim narodom za KiM, optužuju da je izdajnik, dok se jedan od lidera SZS-a Vuk Jeremić, koji sedi u kafani u Njujorku, predstavlja kao veliki rodoljub.

''Po kojoj sam to logici izdajnik, šta sam to uradio, šta sam potpisao? kad budem imao bilo šta, doći ću u narodnu skupštinu i harbro ću vam predložiti. Nemam nikakav plan, nemamo ni razgovore, borimo se za opstanak i život našeg naroda.

''Kažu 'nisi ti Vučiću ništa potpisao, ali postoji strah u narodu da hoćeš'. Ssta da kažem na to? Najbolji je onaj što je u Njujorku ili onaj što je svaki treći dan u Londonu. Svaki dan me optužuju da ću priznati nezavisno Kosovo, a kad im kažem da neću, kažu da što to kažem neću znači da us tvari hoću. A da sam rekao hoću, rekli bi eto priznao je da hoće'', rekao je predsednik Srbije.

Vučić je kazao da deo opozicije koji ga napada dobro zna da se on bori za Srbiju i upitao je da li je njihov odnos uvek fer, da li ih je nečim uvredio i šta mogu da zamere po pitanju ekonomske snage zemlje.

''Naravno da nije sve idelano, neće nikad biti, ali u kom smo periodu mi bili zadovoljni? Imamo problem KiM. Jesam ja za to kriv, jesam li ja doneo ili na bilo koji način stvoriotaj problem? '', pitao je Vučić Kako je rekao, nema nikakav skriveni plan za KiM i boriće se za kompromis i za život ljudi, jer misli da je bolje da čuvamo živote ljudi i budućnost Srbije , a to, kako je podvukao, znači da će se boriti i za živote naših građana na KiM.

''Molim vas da probate da budete nekada fer, nemojte da mi zahvaljujete, kritikujte sve, ali bazirajte to na činjenicama, a ne na tome da postoji strah u narodu ili da je baba Vanga rekla da će to da se desi'', poručio je Vučić opoziciji.

Dodao je i da stalno sluša kako je na doveden jer je obećao da će potpisati priznanje nezavisnosti Kosova i podsetio da je prošlo sedam godina otkako je na vlasti, a da se to za šta ga optužuju nije desilo.

(Kurir.rs/Tanjug)

