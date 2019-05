VUČIĆ O PREDSTAVNICIMA MEĐUNARODNE ZAJEDNICE NA KIM: Ne govore istinu kada kažu da je Beograd bio obavešten

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da "ne govore istinu" predstavnici međunarodne zajednice na Kosovu koji tvrde da je vlast u Beogradu bila upoznata sa izvođenjem akcije kosovske policije na severu i da je to lako proveriti.

Nakon posete Vojnoj gimnaziji, Vučić je rekao da je nekih kontakata možda bilo na dan izvođenja akcije nakon 11.30, ali da nije bilo kontakata kada je kriza počela i kada je bila na vrhuncu.

Vučić je rekao da je srpska strana znala da se tako nešto sprema iz obaveštajnih izvora i podsetio da je i on o tome govorio u javnosti pre više od deset dana.

"Mi smo njih obavestili. Sve do 17. maja mi smo od njih tražili da to ne urade. Pa kada su rekli da moraju zbog borbe protiv korupcije, tada su naši ljudi iz Kancelarije za Kosovo tražili da ne upadaju na sever nego da pošalju poziv (osumnjičenima). Važno je da vidimo koga su to oni obavestili pre 17. maja", rekao je Vučić.

Portparol Kfora pukovnik Vićenco Graso rekao je ranije danas da su vlasti Srbije bile obaveštene da će doći do akcije hapšenja na severu Kosova u utorak, 28. maja, i da "nije bilo iznenađenja".

"Juče je situacija bila pod kontrolom i konstantno smo je pratili. Imali smo dobru razmenu informacija i bili smo u kontaktu sa srpskim vlastima", kazao je Graso za televiziju Prva.

Vučić je rekao da je situacija za Srbe na Kosovu, dan posle akcije policije, mnogo teža nego što je bila zbog čega ih je pozvao na jedinstvo.

"A sve što imam da kažem je da će Srbija sačuvati svoj narod, zaštiti ga i da neće sedeti skrštenih ruku. A neka laže taj stručnjak šta hoće. Možda su mislili da su obavestili nekog od ovih od pet miliona ili nekog od vladika, nas nisu", rekao je on.

Komentarišući izjavu episkopa raško-prizrenskog Teodosija da jučerašnja akcija ide na ruku onima koji zagovaraju teritorijalnu podelu na Kosovu, Vučić je kazao da se on crkvenim stvarima ne bavi i da neće ništa govoriti o vladici Teodosiju.

On je kazao da je kao predsednik Srbije odabrao svoju stranu i da je ta strana Srbija i Srbi na Kosovu, koji su kako navodi, stradali ni krivi ni dužni.

Vučić je kritikovao tvrdnje kosovske strane da je akcija bila isključivo policijska i upitao kako je moguće da na teritoriji na kojoj živi 14 puta više Albanaca nego Srba bude duplo više uhapšenih Srba.

"Znači Srbi su 28 puta veći kriminalci? A tamo sve pošteni... A zašto je kriv ruski administrativac? Zato što je stajao na barikadama? Pa kamo sreće da je Kfor stajao tamo", rekao je on.

(Kurir.rs/Beta)

