SEM FABRICI: Srbija je napredovala u evropskim integracijama, nastaviti reforme

Šef delegacije EU u Beogradu Sem Fabrici izjavio je danas da je Srbija napredovala u evropskim integracijama, pogotovo u ekonomskim reformama, ali da postoji čitav niz reformi koje moraju da se nastave i dodao da Izveštaj EK o napretku daje objektivan i faktički pregled stanja.

Fabrici je za RTS rekao da je ekonomska sitaucija u Srbiji bolja, da je privredni rast evidentan, ali da u oblasti vladavine prava nema dovoljno napretka i da je potrebno uraditi više.

"Komisija je razmatrala i regionalnu saradnju, odnose sa susedima. Sa, naravno, akcentom na tome da mora da se nastavi dijalog ka normalizaciji odnosa", istakao je Fabrici.

Preporučio je da sve institucije pogledaju Izveštaj, vide kakve su preporuke EK, posebno kada je reč o preporukama koje se daju za dalji napredak kako bi svi zajedno mogli da postignemo bolje rezultate.

Fabrici je prokomentarisao i reagovanje premijerke Ane Brnabić, koja je, između ostalog, izrazila očekivanje da u budućnosti više neće biti političkih ocena o napretku ka EU kada je reč o nekim važnim oblastima.

"Juče je premijerka iznosila komentare koji su uglavnom bili pozitivni. Ona je potpuno legitimno izrazila i stavove o nekim delovima izveštaja, ali je dala komentar da će Srbija ostati posvećena evropskim integracijama, da će razmotriti preporuke u izveštaju i da će shodno tome reagovati", naveo je Fabrici.

On je istakao da je izveštaj napisan u Briselu i da daje jedan objektivan i faktički pregled stanja.

Govoreći o odnosu Beograda i Prištine, Fabrici je rekao da je situacija i dalje teška i pozvao se na jučerašnju izjavu Federike Mogerini da je status kvo neodrživ i da sve što se događa može da se pretvori u incident.

"Ona je poslala poruku da dijalog mora ponovo da se pokrene, jer što manje dijaloga ima to je veći rizik da dođe do teškoća i zato je važno obnoviti dijalog. I mi smo to u našem izveštaju jasno i izneli da je neophodno za nastavak dijaloga da se takse ukinu i taj stav nije promenjen", istakao je šef delegacije EU.

Dodao je da je poruka za Srbiju da mora da se kreće napred, da bude brža, posvećenija i fokusiranija.

Govoreći o 2025. godini kada se očekuje da Srbija pristupi EU, Fabrici je rekao da po definiciji proces pristupanja ne može da ima rok.

"Ne možete da očekujete da će do određenog trenutka svi kriterijumi biti ispunjeni", rekao je Fabrici.

(Kurir.rs/Tanjug)

