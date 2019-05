MINISTARKA JOKSIMOVIĆ: Izveštaj EK o Srbiji u principu pozitivan, uz dosta političkih ocena kojima tu nije mesto

Ministarka za evrointegracije Jadranka Joksimović ocenila je danas da je izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije u principu pozitivan, ali i da sadrži neke političke ocene kojima nije mesto u izveštaju.

Joksimovićeva je rekla da je opšta ocena da je Srbija uradila dosta više nego što je notirano u izveštaju, da u izveštaju stoji da nema nazadovanja, ali da je napredovanje konstatovano u gotovo svim oblastima.

foto: Tanjug/Dimitrije Goll

Kako je rekla, Srbija je dobila pozitivne ocene za mnoge oblasti, zbog čega se nada da će do kraja juna ipak biti otvorena neka poglavlja.

"Neki delovi koji se tiču političkih kriterijuma i Poglavlje 23 koje se odnosi na vladavinu plana, posebno u nekim delovima sadrži političke ocene i percepcije i mislim da nije na adekvatan način vrednovao ono što smo uradili", rekla je Joksimovićeva za RTS.

Prema njenim rečima, dijalog se navodi kao jedna od najznačajnijih stavki na osnovu koje se meri i mogućnost otvaranja novih poglavlja, ali u najnovijem izveštaju o napretku pomenuto je da je Priština uvođenjem nelegitimnih taksi zakočila dijalog.

foto: Tanjug/Dimitrije Goll

"Ne mogu da kažem da u našem izveštaju pozivaju da povuku takse, to su uradili u izveštaju o takozvanom Kosovu. Izostala je čak i jasna osuda uvođenja taksi, samo je konstatovano da je zbog toga dijalog u zastoju. Konstatovano je da nema napretka u formiranju ZSO, čak se, na po meni neprilican način, Priština samo poziva da uloži napore, a volje za tim očito nema, jer proslo je već šest godina", rekla je ona.

Joksimovićeva je istakla da ako postoje dobre želje, jasno je šta je na EU, kao garantoru i potpisniku Briselskog sporazuma da uradi, za početak da donese mehanizme koji će biti ubedljivi za Prištinu da povuče takse koje krše i ŠP i Cefta sporazum.

"Druga stvar je da se jasno osude ovakve aktivnosti koje smo videli u prethodna dva, tri dana. Oni su dali saopštenje, ali to nije jasna osuda kakvu smo mi očekivali. Mi smo rekli da smo spremni za dijalog kada se ovi uslovi steknu. Aktivnosti su sada na drugoj strani", rekla je Joksimovićeva.

Govoreći o stanju u medijima, Joksimovićeva je podsetila da je Srbija prošle godine dobila ocenu da nema napretka i da su pobrojane sve aktivnosti koje bi trebalo da se sprovedu, a kako kaže, Srbija je sprovela sve te aktivnosti - urađena je medijska strategija, procesuirani napadači na novinare, doneta je presuda za ubistvo Slavka Ćuruvije.

"Sve smo uradili i više od toga i na kraju je zaključak da nema napretka. To nije logično zaključivanje i to je politička ocena", rekla je Joksimovićeva i dodala da delegacija EU u Srbiji priprema glavne impute i šalje ih EK koja to analizira i uobličava.

Govoreći o Skupštini Srbije, Joksimovićeva kaže da se u izveštaju pominje da je vladajuća većina onemogućila debatu, kao i da je predsednica Skupštine pozvala opoziciju da učestvuje u debati, ali se ne konstatuje da je deo opozcije to odbio.

"Konstatuje se da su protestu uglavnom bili mirni, ali se ne konstatuje upad u zgradu RTS. To su političke ocene kojiima nije mesto u izveštaju o napretku", zaključila je Joksimovićeva.

(Kurir.rs/Tanjug)

