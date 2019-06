BIKOVIĆ PRVI PUT REŠIO DA OTKRIJE SVE DETALJE RAZGOVORA SA VUČIĆEM: Predsednik mi je rekao da on ne može da se meša u to... ŠOK INTERVJU!

Slavni srpski glumac Miloš Biković prvi put je pred kamerama ispričao kako je izglčedao njegov razgovor sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Moskvi.

O tome kako izgleda pričati sa predsednikom Srbije, Biković kaže:

"Na momente imaš utisak da pričaš sa likom koji je prekaljen na ulici, ima taj narodski ulični kliker... Onda na momente imaš utisak da pričaš sa velikim evropejcem, a onda na momente da pričaš sa rusofilom... A ustvari pričaš sa čovekom koji se nalazi u jednom procepu. Pritisci sa Zapada oko Kosova, pritisci iznutra... Pričaš zapravo sa čovekom koji se pro profesionalnoj vokaciji nalazi u jednoj predizbornoj kampanji."

Biković je zatim izneo jedan zanimljiv detalj.

"Obratio sam pažnju da li je ono što je meni rekao u razgovoru bilo posle tako u nastupima njegovim. I imao sam prilike da to vidim. On je rekao da jedno isto govori i Putinu i ovim zapadnim liderima i uverio sam se da je to tako", rekao je slavni glumac.

Biković je otkrio da su pričali između ostalog o kulturi, rjaliti programima...

- Jel gleda Vučić rijaliti?, upitao je voditelj.

- Ne... I njemu sam rekao ono što ja pričam javno. Ali mi je rekao da je to privatna televizija i da on ne može da se meša u program privatne televizije. Pričali smo o rusko srpskim odnosima i kako bismo da tu kulturnu saradnju malo pojačamo. Podržao sam ideju da se otvori srpski kulturni centar u Moskvi. Mislim da se njemu ta ideja dopala ali kapiram da mu je to dvehiljadita ideja tog dana sa kojom mu je neko došao. Eto o tome smo pričali..., rekao je Biković i dodao:

"Najvažnije je što može da se kaže o Vučiću je da on zaista ima veliki uticaj i moć i bila bi prava stvar da osnaži institucije."

Kurir.rs/Zaključak/Priredio: P.L./Dušan Milenković, Tanjug/Dragan Kujundžić

