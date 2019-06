VUČIĆ PORUČIO IZ BRATISLAVE: Samo kompromisom do rešenja kosovskog pitanja! Obe strane moraju malo da popuste

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas na panelu "Dijalog Beograd-Priština - ulaženje u srž", u okviru međunarodne konferencije "Globsec" u Bratislavi, da se do rešenja kosovskog pitanja može doći samo kompromisom i da ono mora biti takvo da obe strane "malo popuste".

Vučić je naveo da Priština i Srbija imaju drugačija tumačenja o teritoriji Kosova.

Prema njegovim rečima, prištinske vlasti i albansko stanovništvo smatraju da Kosovo pripada njima, i da je nezavisna država, a prema srpskom Ustavu Kosovo je teritorija Srbije.

"Tači je rekao da su takse uvedene protiv Srbije zbog našeg agresivnog ponašanja, a mi smo radili samo naš posao, a to je da se borimo protiv članstva Kosova u UNESKO i Interpol. Ništa agresivno nismo uradili što bi ugrozili albanski narod. Nismo ništa učinili da im naudimo. Jedino pitanje je da se ne slažemo po pitanju statusa, i prema njima to je agresivno srpsko ponasanje", rekao je on.

Vučić je negirao tvrdnje Tačija da se u Briselskom sporazumu nalazi odredba da Srbija neće da blokira Kosovo na putu ka članstvo u međunarodnim organizacijama, i dodao da je to nešto što se nalazilo u nacrtu, ali ne i u finalnom dokumentu.

Kako je podvukao u finalnom dokumentu se nalazi da obe strane neće jedna drugu blokirati na evropskom putu, pa se to tiče samo puta ka EU, ali ne i UNESKO i Interpola.

Podsetio je da je Tači nekada bio protiv taksi, koje su suprotne CEFTA sporazumu, koje je potpisala i Priština još 2006.

Ukazao je da Srbija ni nakon što je Priština jednostrano proglasila nezavisnost 2008. nije uvodila nikakve protivmere.

"Oni su mislili da Srbija treba da podrži njihovu nezavisnost", konstatovao je on.

Vučić je upitao, koliko će Prištini biti potrebno, kada se ukinu takse, da ponovo razgovara, pošto je Beograd spreman da to odmah učini odmah po ukidanju taksi.

"Mi smo spremni da počnemo da pregovaramo odmah. To sam rekao svojim građanima vise puta", naglasio je on dodajući da je neophodno da i Priština pravi ustupke.

Ukazao je da kosovsko pitanje mora rešiti, ako ne danas zbog političke situacije, neki drugi će morati to da urade i naglasio da je rešenje moguće samo ako je kompromisno.

Vučić je, rekao da gde god da se održava skup na kojem se govori o kosovskom problemu, uvek se postavlja pitanje da li će doći do podele, razmene teritorija, i da svi pitaju da li će Beograd I Priština postiće sporazum.

"Važnije od odgovaranja na pitanja koja priželjkuju drugi, jeste da moramo to da rešimo zbog nas", naglasio je on.

Prema njegovim rečima u redu je da Nemci, Amerikanci i Rusi budu zainteresovani, ali ovo pitanje je od najvećeg značaja za nas koji živimo tamo, i važno je za nas šta ćemo da uradimo za svoju budućnost.

Rekao je da može da govori samo u ime Beograda, i da srpske vlasti čine sve da bi se postigao dogovor sa Prištinom, ali da nažalost do sada u tome nije bilo uspeha, a i sadašnja situacija nije najbolja.

"Ako pitate kakve su nam mogućnosti za rešenje, ja sam prilično pesimističan, ali to ne znači da neću dati sve od sebe kao i svi drugi da održimo mir, stabilnost, a u isto vreme pokušamo da nađemo moguća rešenja", podvukao je on.

Vučić je kazao da su, kada su dve strane počele da daju predloge, usledile osude od strane čitave međunarodne zajednice.

Ukazao je i da polovina sveta podržava nezavisnost Kosova, a druga polovina je nije priznala i nema nameru da to učini.

"To znači da moramo mi da nađemo rešenje. Ako je politička situacija danas takva da ne možemo to da učinimo, neki u budućnosti moraće to da urade. Nadam se da će biti nekih hrabrih ljudi ne samo u Beogradu, već i Prištini da prihvate rešenja koja će biti kompromis, a ne koja će samo njima odgovarati", objasnio je on.

"Rešenje mora biti takvo da obe strane nešto malo popuste. Ne može biti da Srbi moraju da priznaju beuzslovno nezavisnost. To se neće dogoditi", podvukao je on.

