VUČIĆ: Nisam naivan da verujem da zapadne zemlje nemaju snagu da ubede Haradinaja da ukine takse

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je danas da zapadne zemlje znaju da je neophodno da Priština ukine takse kako bi se nastavio dijalog.

"Ja sam ukazao da je neophodno da ukinu takse, sve ostalo je stvar razgovora. Oni to znaju i nisam naivan da verujem da nemaju snagu da ubede Haradinaja. Moja molba je da to učine snažnije i na način da će Priština morati da to sprovede u delo", rekao je Vučić u Bratislavi nakon razgovora sa v.d. pomoćnikom državnog sekretara SAD za Evropu i Evroaziju Filipom Rikerom i američkim senatorom Ronom Džonsonom.

Vučić je kazao i da je imao poruku za predsednika SAD Donalada Trampa "da dodje da poseti Srbiju", jer je "malo zemalja gde on ima podršku većine naroda" i da bi njegov dolazak bila "velika promena u odnosima".

Upitan da prokomentariše "sve češće pominjanje Velike Albanije od strane nekih albanskih i kosovskih funkcionera", on je kazao da je danas dobio "šest molbi da ni slučajno ne pominje veliku Albaniju", a da svi znaju da je velika Albanija deo strategije kosovskih vlasti".

"To će se nastaviti i to nije slučajnost, ni usputna stvar. To postaje njihova strateška politika", naveo je Vučić.

Komentarišući izjavu Haradinaja na Tviteru "da pozicija Kosova nikada nije bila jača", Vučić je naveo da se "ne bi kladio u to".

"Kada je vaša pozicija jaka, onda ne morate stalno da ponavljate to", kazao je Vučić.

Dodao je i da su Beograd i Priština "daleko od dogovora i bilo kakvih ozbiljnih razgovora".

(Kurir.rs/Beta)

Kurir